Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Ανήλικος συνελήφθη για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή του 1.000 αρχεία (εικόνας και βίντεο) με σχετικό περιεχόμενο.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του έπειτα από καταγγελία στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αναφορικά με χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας που προτίθεται να διακινήσει υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Ολα τα στοιχεία και πληροφοριακά δεδομένα που συλλέχθηκαν τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση προέκυψαν τα στοιχεία και ο τόπος κατοικίας του εμπλεκομενου.

Ακολούθησε έρευνα, χθες το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία αρμόδιου δικαστικού λειτουργού, στην οικία του εμπλεκομένου, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την επιτόπια ψηφιακή ανάλυση που διενεργήθηκε στα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου στην υπόθεση, ενώ εντοπίστηκαν αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων, πράξη για την οποία συνελήφθη.

Η διαδικασία για την περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.