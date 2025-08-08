Τι σημαίνει η φράση «από καταβολής κόσμου» και από πού προέρχεται

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν ανεκτίμητο θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι σαν μικρές κάψουλες χρόνου, που περιέχουν μέσα τους συμπυκνωμένη τη σοφία και την εμπειρία πολλών γενεών.

Ουσιαστικά είναι η πολιτισμική ταυτότητα ενός λαού και αποτελούν πλούτο γνώσης και εμπειρίας. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας και να αναπτύξουμε κριτική σκέψη, ενώ η εύστοχη χρήση τους σε μια συζήτηση μπορεί να δώσει χιούμορ, ζωντάνια και έμφαση στα λεγόμενά μας.

Μάθε πώς βγήκε η φράση «από καταβολής κόσμου»

Πολλές φορές ακούμε τη φράση «από καταβολής κόσμου». Γιατί όμως τη λέμε και από πού προέρχεται; Σημαίνει «από πολύ παλιά», «από ανέκαθεν», «από αιώνες» ή «από πάντα».

Κυριολεκτικά, αναφέρεται στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου, αλλά χρησιμοποιείται μεταφορικά για να εκφράσει κάτι που υπάρχει ή ισχύει από πολύ παλιά.

ΠΗΓΗ foxreport.gr