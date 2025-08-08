Επιληψία: Τι είναι και πώς μπορεί να εκδηλωθεί - Ειδικός εξηγεί

Τα ερωτήματα προκύπτουν εύλογα, αβίαστα, δραματικά μετά την είδηση του θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας Σαμαρά, σε ηλικία 34 ετών.

Πώς και πότε εμφανίζει κάποιος επιληψία; Οι επιληπτικές κρίσεις διαφέρουν από την επιληψία; Μπορεί η επιληψία να σκοτώσει; Τις απαντήσεις δίνει ο Νευρολόγος Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος Ιατρείου Νευρολογικών Παθήσεων ΜΗΤΕΡΑ, κ. Δημήτρης Μαντέλλος.

«Οι επιληπτικές κρίσεις εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους: ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σπασμούς (γενικευμένους ή σε μια περιορισμένη περιοχή του σώματος), καθήλωση βλέμματος, απώλεια ούρων, αισθητικές διαταραχές, διαταραχή των αισθήσεων, όπως ότι ο χρόνος κυλάει με λάθος ρυθμό, ότι μυρίζει κάτι άσχημο και άλλα» εξηγεί ο κ. Μαντέλλος.

Σύμφωνα με τον ειδικό, «στη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης μπορεί ο ασθενής να χάσει τις αισθήσεις του ή να παρουσιάσει σύγχυση, ενώ σε κάποιες άλλες μπορεί να παραμείνει σε πλήρη εγρήγορση. Η συνήθης διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης είναι μεταξύ λίγων δευτερολέπτων και δύο λεπτών».

Επιληπτικές κρίσεις και επιληψία

«Επιληπτικές κρίσεις ενδέχεται να εμφανιστούν μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, υπογλυκαιμία, κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών κ.ά.» αναφέρει ο κ. Μαντέλλος, διευκρινίζοντας ότι η επιληπτική κρίση αποτελεί σύμπτωμα, συνεπώς η εμφάνιση της δε σημαίνει ότι ο ασθενής πάσχει από επιληψία.

«Η επιληψία είναι μία νόσος του εγκεφάλου που προκαλεί επαναλαμβανόμενα επεισόδια εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. Υπάρχουν διάφορα είδη επιληπτικών κρίσεων και η αιτιολογία άλλοτε είναι γνωστή και άλλοτε όχι. Δεν είναι ένα σπάνιο νόσημα, καθώς φαίνεται ότι έχει επιπολασμό περί το 1% και αφορά ανθρώπους όλων των ηλικιών, φύλων και εθνοτήτων» καταλήγει ο κ. Μαντέλλος.

πηγη protothema