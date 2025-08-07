Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Εκκένωση 1 εκατ. Παλαιστινίων και μετά στρατιωτικές επιχειρήσεις

To «πράσινο φως» στο σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη όλης της Λωρίδας της Γάζας αναμένεται να δώσει σήμερα το απόγευμα (στις 6 ώρα Ισραήλ) το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησής του με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να μεταφέρουν ότι η κατάληψη θα διαρκέσει για ένα διάστημα 4-5 μηνών εκτοπίζοντας εκ νέου περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους.

Το σχέδιο, στο οποίο αντιτίθενται ανώτεροι αξιωματικοί των IDF που φοβούνται ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ομήρων της Χαμάς, έχει ως στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση και να την πιέσει να απελευθερώσει τους 50 ομήρους που εξακολουθεί να κρατά, περίπου 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί, μετά την πρόσφατη αποτυχία των συνομιλιών για την επίτευξη συμφωνίας.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου Θα ξεκινήσει με την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των καταυλισμών στην κεντρική Λωρίδα, εκδιώκοντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού του θύλακα προς τα νότια, προς την ανθρωπιστική ζώνη του Μαουάσι.

Οι δύο φάσεις του σχεδίου

Σύμφωνα με το Channel 12 News, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας - που εκτιμάται ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα - προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της πόλης συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους με αυτή την φάση να αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Το Ynet, το κανάλι Kan και το Channel 13 μετέδωσαν ότι στην επιχείρηση αναμένεται να εμπλακούν τέσσερις έως πέντε μεραρχίες των IDF. Σύμφωνα το Kan, εκτός από την πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, το σχέδιο ήταν να επεκταθεί και στα στρατόπεδα στο κέντρο της Γάζας, όπου ο IDF έχει μέχρι στιγμής ελάχιστη παρουσία.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί περαιτέρω προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς.

Όλες οι εκδοχές του σχεδίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρουσιάστηκαν σε μια διάρκειας 3 ωρών συζήτηση μεταξύ μιας μικρότερης ομάδας την Τρίτη στην οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζεμίρ, παρουσίασε στον Νετανιάχου διάφορες επιλογές για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ρόλος των κέντρων παροχής βοήθειας

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκιμπι δήλωσε την Τετάρτη στο Bloomberg ότι υπάρχει πίεση για την ταχεία προσθήκη 12 κέντρων βοήθειας στα τέσσερα που λειτουργούν ήδη υπό την αιγίδα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ανέφερε το Channel 12, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η πρόταση που φαίνεται να απορρίπτεται

Το κανάλι Kan μετέδωσε και πληροφορίες για ένα εναλλακτικό σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι και προβλέπει να περικυκλωθεί η πόλη της Γάζας και τα στρατόπεδα στο κέντρο της, να μπλοκαριστεί η βοήθεια προς αυτές τις περιοχές και να ξεκινήσουν στοχευμένες επιδρομές, αντί για πλήρη κατάληψη, με στόχο να εξαντληθεί η Χαμάς.

Το μειονέκτημα στο σχέδιο αυτό θα ήταν ότι θα χρειαζόταν χρόνος, αλλά αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα πριν από την κατάληψη των περιοχών, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να φέρεται να έχει απορρίψει αυτό το σχέδιο.