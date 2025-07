Η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. συμμετέχει στο έργο PR.O.GR.E.S.S.

«Το έργο PR.O.GR.E.S.S. στοχεύει στην βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, προωθώντας την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, προτύπων και πλατφορμών» αναφέρει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Η ΑΧΑΪΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.), εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαίας, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου PR.O.GR.E.S.S. (“Promoting Opportunities, Growth and Education for Social Success”), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021-2027.

Το έργο PR.O.GR.E.S.S. στοχεύει στην βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, προωθώντας την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, προτύπων και πλατφορμών.

Ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία οργανισμών από την Ελλάδα και την Ιταλία, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική προοπτική των ΑμεΑ.

Η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ., με τεκμηριωμένη εμπειρία στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και της περιφερειακής ανάπτυξης, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση δράσεων που απαντούν σε προκλήσεις όπως:

-η χαμηλή ετοιμότητα των επιχειρήσεων να εντάξουν ΑμεΑ στο ανθρώπινο δυναμικό τους,

-η έλλειψη εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης και καθοδήγησης,

-η απουσία εξειδικευμένων δομών διαμεσολάβησης απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να αναπτυχθούν μέσω του έργου:

-πειραματικά μοντέλα εργασιακής ενσωμάτωσης ΑμεΑ,

-τοποθετήσεις 30 ΑμεΑ σε τοπικές επιχειρήσεις,

-εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για εργοδότες,

-εκπαιδεύσεις και mentoring σε επιχειρήσεις,

-διασυνοριακή έρευνα για την ένταξη στην εργασία.

Το PR.O.GR.E.S.S. φιλοδοξεί να αφήσει βιώσιμο και μεταβιβάσιμο αποτύπωμα, ενισχύοντας την ετοιμότητα των επιχειρήσεων να γίνουν φορείς κοινωνικής αλλαγής και συμπερίληψης.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με οργανισμούς από την Ελλάδα, όπως η Co2gether και η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων (ΠΟΜΑΜΕΑ), καθώς και από περιοχές της Νότιας Ιταλίας.



Υπενθυμίζεται ότι η Εναρκτήρια Συνάντηση Εταίρων προγραμματίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου 2025 στο Μπάρι, Ιταλία.