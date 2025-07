Στα Σελιανίτικα Αιγίου η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Crescendo από τη Ζυρίχη

Οι ημερομηνίες των συναυλιών συμφωνικής μουσικής είναι οι εξής:

Τρίτη 29 Ιουλίου – στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στο Κάστρο Χλεμούτσι, στις 20:30.

Τετάρτη 30 Ιουλίου – στον Κήπο των Μουσών (Hellenikon Idyllion) και στους δρόμους των Σελιανιτίκων στις 20:30.

Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025 – στην Αίθουσα Συναυλιών Άγγελος Σικελιανός, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας στις 20:30.

Παρασκευή 1η Αυγούστου – στο Θεατράκι Βαλιμιτίκων (κοντά στο Αίγιο), 20:30.

Πρόγραμμα Συναυλιών της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας Crescendo (Ζυρίχη)

The Hebrides, Op. 26 – Felix Mendelssohn Bartholdy

Πολόβτσιες Χοροί από τον «Πρίγκιπα Ίγκορ» – Alexander Borodin

Τραγούδια από διάφορες χώρες

Bacchanale (εορταστικός χορός) από την όπερα «Σαμψών και Δαλιδά» – Camille Saint-Saëns

The Cliffs of Moher – Mario Bürki, διασκευή: Patrick Müller

Mamma Mia – ABBA, διασκευή: Roy Phillippe.

Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 1, 1ο μέρος – Ludwig van Beethoven (μόνο στις συναυλίες της 30ής και 31ης Ιουλίου)

Σολίστ: ο Έλληνας Aνδρέας Ξενόπουλος.

*Η Crescendo είναι μια νεανική συμφωνική ορχήστρα με 35 χρόνια ιστορίας και περισσότερες από 130 συναυλίες στο ενεργητικό της. Η μοναδικότητά της έγκειται και στο γεγονός ότι λειτουργεί παράλληλα και ως χορωδία, μέσω του συνεργαζόμενου χορωδιακού συνόλου Canturicum.

Η Ορχήστρα αποτελείται από περίπου 50 νέους μουσικούς, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν επαγγελματικά τη μουσική τους πορεία. Κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται συναυλιακό ταξίδι στο εξωτερικό – φέτος, εκτός από την Ελλάδα, θα εμφανιστούν και στο Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Η Μαέστρος: Käthi Schmid Lauber

Ιδρύτρια και μαέστρος της ορχήστρας από το 1990, η Käthi Schmid Lauber είναι καταξιωμένη διευθύντρια, βιολίστρια, συνθέτρια και παιδαγωγός. Σπούδασε στην Schola Cantorum Basiliensis, με εξειδίκευση στην Παλαιά Μουσική, και έχει πολυετή εμπειρία στη διεύθυνση ορχηστρών και χορωδιών. Παράλληλα, διδάσκει σε μουσικά ιδρύματα στη Ζυρίχη και έχει γράψει μουσικά έργα για ορχήστρα και χορωδίες.

Περισσότερα και στην σελίδα www.idyllion.eu