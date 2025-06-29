Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 30 Ιουνίου και την Τρίτη 1η Ιουλίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΟΛΥΤΙΜΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Δευτέρα 30-6-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΗΛΙΟΣ & ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ : ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΑ, ΜΑΡΙΑ & ΘΑΝΟΣ, ΘΕΑΝΩ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΜ. ΤΣΙΚΕΤΙ ΕΤΩΝ 60
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
Η ΘΕΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΤΑ ΤΖΟΥΤΗ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΤΖΟΥΤΗ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΘΗ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 45
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/6/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ.ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑ
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1/7/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ: ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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