Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών: Τελετές ορκωμοσίας, εκδηλώσεις και συνέδρια

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τελετές ορκωμοσίας, εκδηλώσεις και συνέδρια να βρίσκονται στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Τελετή Αναγόρευσης της Sharynne McLeod Distinguished Professor σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Λογοθεραπείας | 25.06.2025

Η Sharynne McLeod Distinguished Professor θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελευθερία Α. Γερονίκου, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Λογοθεραπείας από την Αντιπρόεδρο του Τμήματος, Καθηγήτρια Αρχόντω Ν. Τερζή. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Sharynne McLeod με τίτλο: «Children should be seen AND heard: The importance of communication so children can thrive».

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά καθώς και για την πρόσκληση της Τελετής μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/25-6-2025-teleti-anagorefsis-tis-sharynne-mcleod-distinguished-professor/

Τελετές Ορκωμοσίας Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2025

Οι Τελετές Ορκωμοσίας των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών: 21,22,23 Ιουλίου 2025

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 28,29,30,31 Ιουλίου και 1,4,5,6,7 Αυγούστου 2025

Να σημειωθεί ότι οι Τελετές πρόκειται να μεταδοθούν ζωντανά μέσω διαδικτύου. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε το αναλυτικό πρόγραμμα των Τελετών, οδηγίες καθώς και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τόσο τους απόφοιτους για την διαδικασία της ορκωμοσίας όσο και τους συνοδούς τους: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-iouliou-avgoustou-2025-odigies-chrisimes-plirofories/



Διάκριση του Αναπλ. Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μιχαήλ Παρούση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπλ. Καθηγητής, κ. Μ. Παρούσης επανεξελέγη μέλος στο τριμελές Προεδρείο (Executive Board) της Διεθνούς Ολυμπιάδας Φιλοσοφίας (ΙΡΟ) για τη διετία 2025-2027 : https://www.upatras.gr/diakrisi-melous-dep-tou-tmimatos-filosofias/

Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πιστοποιήθηκε το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία, καθώς το νέο πρόγραμμα, που ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, είναι το πρώτο προπτυχιακό Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας σε Πανεπιστήμιο της χώρας. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει την άρτια σχεδίαση του προγράμματος και την αφοσίωση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Πρόσκληση συμμετοχής στο Frontiers Planet Prize 2025

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει για δεύτερη φορά στο Frontiers Planet Prize για το έτος 2025. Το ίδρυμά μας έχει επιλεγεί ως National Nominating Body, ένα από τα τρία στην Ελλάδα, βάσει των διακρίσεων που έχει επιδείξει στην περιβαλλοντική μελέτη.

Το Frontiers Planet Prize είναι ένας παγκόσμιος επιστημονικός διαγωνισμός που αναγνωρίζει και επιβραβεύει επιστήμονες των οποίων η έρευνα συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων που επιτρέπουν στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να ευδοκιμεί εντός του μοντέλου των εννέα πλανητικών ορίων. Το μοντέλο των πλανητικών ορίων περιγράφει τα όρια εννέα βιοφυσικών συστημάτων και διαδικασιών ή «σημείων ανατροπής» που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης της ζωής στη γη και τελικά τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του γήινου συστήματος.

Στην πρώτη συμμετοχή του το Πανεπιστήμιο Πατρών υπέβαλε δύο εργασίες από τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και Χημείας, η μία εκ των οποίων διακρίθηκε στην τελική φάση. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, η Frontiers έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα μόνο για τους Εθνικούς Πρωταθλητές της τρίτης φάσης που μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: https://www.frontiersplanetprize.org/editions-third-edition .

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/support/frontiersplanetprize/ .

Η φοιτητική ομάδα “Climaponics” του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών καθοδηγεί επιστημονικά τη μαθητική επιχείρηση «Loop Lab» «Η ενυδρειοπονία ως εργαλείο εκπαίδευσης και βιωσιμότητας»

Η φοιτητική ομάδα Climaponics του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επιστημονική επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Νικόλαου Βλάχου και με ενεργή συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών Χατζηιλιάδη Κωνσταντίνου-Νικολάου και Ρούμουγλου Ανθούλας, καθώς και των υποψήφιων διδακτόρων Ιωάννη Μητσόπουλου και Ευσταθίας Πατσέα, ανέλαβε τη συμβουλευτική και επιστημονική καθοδήγηση της μαθητικής εικονικής επιχείρησης Loop Lab του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού “Εικονική Επιχείρηση 2025” του Junior Achievement Greece, με τη μαθητική ομάδα Loop Lab να αναπτύσσει και να παρουσιάζει ένα εργαστηριακό κιτ κυκλικής οικονομίας βασισμένο στη φιλοσοφία της ενυδρειοπονίας (aquaponics). Το καινοτόμο αυτό εγχείρημα αποσκοπεί στη χρήση της ενυδρειοπονίας ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία στη μαθησιακή διαδικασία. Η πρόταση της ομάδας διακρίθηκε για την υψηλή επενδυτική της ελκυστικότητα και συγκαταλέχθηκε στις δέκα κορυφαίες μαθητικές επιχειρήσεις του διαγωνισμού.

Η ομάδα Climaponics συνεχίζει με συνέπεια το έργο της, προωθώντας την ενσωμάτωση της ενυδρειοπονίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ήδη έχουν υλοποιηθεί πιλοτικές κατασκευές εκπαιδευτικών συστημάτων ενυδρειοπονίας σε σχολικές μονάδες της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, προάγοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και τη διεπιστημονική προσέγγιση στη σχολική γνώση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών – Πανεπιστήμιο Πατρών

Email: [[email protected]]



4ο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών | 16-27.06.2025

Το Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), διοργανώνει στην Πάτρα το 4ο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Θερινό Σχολείο έχει διάρκεια δύο εβδομάδες, από τις 16-27.06.2025. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές που στη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 θα φοιτήσουν στην Α’,Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Τα μαθήματα θα λάβουν χώρα στο 11ο Λύκειο Πάτρας (Νόρμαν 57) από τις 17:00 έως τις 20:00 κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών. Αναλυτικές πληροφορίες όπως και τους βασικούς στόχους του Θερινού Σχολείου μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://emepatras.gr/?p=1920

«Πολιτιστικά 2025», Μουσική Εκδήλωση της Χορωδίας Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μουσικής | 22.06.2025 | 20:30

Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί την Πανεπιστημιακή κοινότητα να θυμηθεί αγαπημένα τραγούδια του ροκ ρεπερτορίου, διεθνούς και ελληνικού, από τις απαρχές της μουσικής ροκ μέχρι και τη σημερινή εποχή, στη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο εορταστικό κλίμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μουσικής, αλλά και στο πλαίσιο των «Πολιτιστικών 2025», στο Θεατράκι της Μαρίνας, στις 22 Ιουνίου και ώρα 20:30.

Μία γεύση από τα τραγούδια που θα θυμηθούμε: Rock Around the Clock, Βlue Suede Shoes, Yesterday, California Dreamin’, Ο Τρόπος, Somebody to Love, I Was Made for Lovin’ You, Breaking the Law, Νοσταλγός του Rock 'n' Roll, Send Me an Angel, Χαιρετίσματα, Ο Μπάμπης ο Φλου, Ανόητες Αγάπες, Καλοκαιρινά Ραντεβού, Numb.

Εκδήλωση παρουσίασης έργων του Jonathan Lear |23.06.2025|19:00

Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών και οι Εκδόσεις Κύκλος σας προσκαλούν σε μια από κοινού συνδιοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης δύο σημαντικών έργων του φιλοσόφου και ψυχαναλυτή Jonathan Lear:

· Ριζική ελπίδα. Η ηθική απέναντι στον πολιτισμικό όλεθρο

· Φαντάσου το τέλος. Πένθος και ηθικός βίος

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η κ. Ευγενία Μυλωνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών και ο κ. Γιώργος Ξηροπαΐδης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης «Ριζική ελπίδα. Η ηθική απέναντι στον πολιτισμικό όλεθρο» ανήκει στον Παύλο Κόντο, Καθηγητή Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ τη μετάφραση έχει επιμεληθεί η Ροζαλί Σινοπούλου.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025, και ώρα 19:00, στο Βιβλιοπωλείο ΚΟΜΠΡΑΙ (Διδότου 34, Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες:

https://publications.upatras.gr/el/books/151

Facebook Εκδόσεων Πανεπιστημίου Πατρών

20ο Συνέδριο International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA) | 24.06.2025-27.06.2025

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση του 20ου συνεδρίου International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA) μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://logoth.upatras.gr/synedria-imerides/

Διεθνές Συνέδριο για την Διάλεκτο της Λέσβου - Ιnternational Conference on the Dialect of Lesbos (ICDL) |Μυτιλήνη| 04-06.07.2025

Το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Διάλεκτο της Λέσβου (https://icdl.ct.aegean.gr) διοργανώνεται στη Μυτιλήνη στις 4-6 Ιουλίου 2025, με κύριους επιστημονικούς φορείς οργάνωσης το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ομότιμη Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Καθηγητής Χρήστος Καλλονιάτης). Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και της Αcademia Europaea, ενώ το διεθνές περιοδικό Languages έχει αναλάβει να εκδώσει στην αγγλική γλώσσα ειδικό τεύχος για την διάλεκτο της Λέσβου, που θα περιλαμβάνει, μετά από αξιολόγηση, μέρος των ανακοινώσεων. Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει επιστήμονες που ασχολούνται με τον διαλεκτικό λόγο από διάφορες απόψεις και να προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την ποικιλότητα και το εύρος των φαινομένων που χαρακτηρίζουν την λεσβιακή διάλεκτο, καθώς και τις στάσεις των ομιλητών της, οι περισσότεροι εκ των οποίων ανθίστανται στην ισοπεδωτική επίδραση της Κοινής Νεοελληνικής.

Η Λεσβιακή ανήκει στις ευρέως ομιλούμενες ποικιλίες του νεοελληνικού διαλεκτικού χώρου. Προέρχεται από την Ελληνιστική Κοινή και είναι μέρος της ομάδας των βορείων διαλεκτικών ποικιλιών. Στο συνέδριο έχουν γίνει δεκτές 32 ανακοινώσεις για προφορική παρουσίαση, Ελλήνων και ξένων ομιλητών, οι οποίες αφορούν ένα ή περισσότερα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, ενώ υπάρχουν και ομιλίες για τις πρώτες μαρτυρίες της διαλέκτου από τον 15ο αιώνα και μετά, την ύπαρξη σπάνιου αρχειακού υλικού, την σύγκριση της Λεσβιακής με άλλες διαλεκτικές ποικιλίες της Ελληνικής, τα τοπωνύμια, την υπολογιστική επεξεργασία της διαλέκτου, καθώς και την λεσβιακή διαλεκτική έκφραση στο θέατρο, την λογοτεχνία και τον Τύπο κατά την διάρκεια του 20ου και του 21ου αιώνα.

Σε ειδική εκδήλωση την δεύτερη μέρα του συνεδρίου (5 Ιουλίου 2025, 19.30 μ.μ.), θα λάβει χώρα έκθεση βιβλίων που έχουν συνταχθεί στη Λεσβιακή ή πραγματεύονται θέματα της συγκεκριμένης διαλέκτου. Στην ίδια εκδήλωση θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες, προσφορά του Πανεπιστημίου Πατρών, σε 25 συγγραφείς με έργο σε λεσβιακό διαλεκτικό λόγο. Το συνέδριο θα κλείσει την τρίτη μέρα (6 Ιουλίου, 20.00 μ.μ.) με θεατρική παράσταση ενός έργου του Γ. Παπάνη, συνταγμένου στην ποικιλία του χωριού της Αγιάσου.



Έναρξη μαθημάτων ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2025. Τα μαθήματα προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1–Γ2), δια ζώσης και διαδικτυακά, με ευέλικτο ωράριο, από έμπειρους και εξειδικευμένους διδάσκοντες. Παράλληλα, προσφέρονται εβδομαδιαία μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πολιτογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της επίσημης εξεταστικής διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου στους παρακάτω συνδέσμους:

https://greeklab.upatras.gr/application-form/ (αγγλική γλώσσα)

https://greeklab.upatras.gr/el/application/ (ελληνική γλώσσα)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2610 969691 (καθημερινά, πρωινές ώρες) και στο Email: [email protected]

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, που είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, αποτελεί δυναμικό φορέα διδασκαλίας και πολιτισμικής εξωστρέφειας στη Δυτική Ελλάδα.