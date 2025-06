Αυτό είναι το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2025

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2025 – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Κυρ. 15/6, ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Δευτ. 16/6 και Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα)

Τρίτ. 17/6 ώρα 21.30

Είσοδος Ελεύθερη

EYΡΩΠΑΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αναλυτικά :

Πέμπ. 19/6 Συναυλία «Μουσικά Αποτυπώματα» από το σύνολο μουσικής δημιουργίας Ευήκοον Μέλος και με τους Γιάννη Κούτρα και Μαρία Ρούτση.

Δημαρχείο Πατρών, ώρα 21.30

Σαβ. 21/6 1. «Μουσική από τον Κινηματογράφο και την Jazz»

από το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής Δημοτικού Ωδείου

Δ/νση Συνόλου Στ. Δελλαπόρτας

Παρουσίαση Συναυλίας Ιωαν. Νοταράς

Δημαρχείο Πάτρας, ώρα 20.00

Είσοδος Ελεύθερη

2. Oρχήστρα Δημοτικής Μουσικής

Πλατεία Τριών Ναυάρχων, ώρα 20.30

3. Συναυλία Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων Δημοτικού Ωδείου Πατρών

Ανάμεσα στις θάλασσες …

Παραδοσιακά τραγούδια από τη Μικρασία και τα νησιά του Αιγαίου

Διδασκαλία Ευγένιος Βούλγαρης

Πεζόδρομος Μαιζώνος (ανάμεσα από Κολοκοτρώνη και Αγ. Νικολάου),

ώρα 21.30

Kυρ. 22/6 Συναυλία της Ορχήστρας του Χορευτικού Τμήματος Δήμου

Πατρέων «Αφιέρωμα στα τραγούδια του Δήμου Μούτση»

Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα), ώρα 21.30

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΖΑΖ & MORE – 27,28 και 29/6

Δημαρχείο Πάτρας, ώρα 21.30

Αναλυτικότερα :

Παρ. 27/6 Συναυλία Melina Paxinos Quartet

Μελίνα Παξινού (σοπράνο σαξόφωνο / συνθέσεις)

Δημήτρης Βερδίνογλου (πιάνο)

Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο)

Δημήτρης Κλωνής (ντραμς)

Σαβ. 28/6 Πέτρος Κλαμπάνης LATENT INFO trio

Κυρ. 29/6 Σωκράτης Σινόπουλος & Βασίλης Κώστας Soloup live drawng

«Στροβιλισμοί στο Αιγαίο»

ΙΟΥΛΙΟΣ

Παρ. 11/7 Συναυλία με το πιάνο τρίο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, ώρα 21.30

με τους Μαριάννα Σαφάροβα – βιολί

Νικολάε Κομισσάροβ – βιολοντσέλο

Αναστάσιος Πάππας - Πιάνο

Aμφιθέατρο Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, ώρα 19.30

Σάβ. 12/7 Συναυλία μουσικής δωματίου – ρεσιτάλ κιθάρας και φωνής με τους

Lotte Betts-Dean (σοπράνο) και Δημήτρη Σουκαρά (κιθάρα)

Δημαρχείο Πάτρας, ώρα 21.30

Κυρ. 13/7 Συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων «L’ Anima» (Η Ψυχή)

Αμφιθέατρο Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, ώρα 19.30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Παρ. 18/7 ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ (έτος ίδρυσης 2008)

«Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων»

του Μπέρτολτ Μπρεχτ σε σκηνοθεσία Νεκτάριου Σκανδαλάκη και μουσική Νίκου Μόσχου

Πολυχώρος Πολιτισμού, ώρα 21.30

Σαβ. 19/7 Συναυλία με τον ΜΠΑΜΠΗ ΤΣΕΡΤΟ

Δημοτική Πλάζ, ώρα 21.30

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Παρ. 25/7 Μουσικό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι και η χορευτική του

Παράδοση στην Πάτρα

Επιμέλεια μουσικού σχήματος Σπύρος Δελέγκος (μουσικός-

εθνομουσικολόγος), ώρα 21.30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τετ. 6/8 Συναυλία- γιορτή για τα 10 χρόνια των Δημοτικών Κατασκηνώσεων του

Δήμου Πατρέων

Δημοτική Πλαζ, ώρα 20.00

Δευτ. 25/8 Μουσικό Αφιέρωμα «THE MUSIC OF QUEEN” WE WILL ROCK YOU

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Παρ. 29/8 Συναυλία με το γυναικείο μουσικό σύνολο A Companhia Artistica»

με τη θεματική «Μεσόγειος, των θρήνων και των ερώτων….»

Σύνθεση – Ενορχήστρωση Νίκος Δημογιάννης

Κάστρο Ρίου (θεατράκι), ώρα 21.00

Σαβ. 30/8 O Δήμος Πατρέων και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού συμμετέχουν στην

Διοργάνωση GNC 3 ON 3 με μια μεγάλη συναυλία

Πλατεία Γεωργίου, ώρα 21.30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Σάβ. 6/9 Συναυλία gypsy jazz με άρωμα Ελλάδας GADJO DILO

Αχαΐα Κλάους, ώρα 21.00

Τρίτ. 9/9 Παράσταση «ΘΕΡΟΣ ΕΡΟΣ» του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Μία μουσικό θεατρική παράσταση, βασισμένη στο εξέχον διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία Διονύση Βούλτσου.

Πολυχώρος Πολιτισμού, ώρα 21.00

Τετ. 10/9 Οπερέτα σε τρείς πράξεις «Ο Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη

Αίθουσα (κύρια) Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών, ώρα 20.00

Δευτ. 15/9 Συναυλία- μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Καλλιτεχνικός υπεύθυνος Αρτέμης Μπεκρόπουλος

Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, ώρα 21.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2025

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Λώξη

Loxy

Τρίτη 24/6 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Κυριακή 29/6 Παρ. Προαστείου Πλατανόδασος 21:30

Κατηγορία: Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζάχος, Θανάσης Καφετζής

Πρωταγωνιστούν: Λωξάνδρα Λούκας, Ελένη Δημοπούλου, Ρίτσαρντ Λούκας

Εγώ, Καπετάνιος

Io Capitano

Τρίτη 01/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 03/7 Πλαζ 21:30

Κυριακή 06/7 Καρυά 21:30

Κατηγορία: Δραματική

Σκηνοθεσία: Matteo Garrone

Πρωταγωνιστούν: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi,

Το Τρίγωνο της Θλίψης

Triangle of Sadness

Τρίτη 08/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 10/7 Γηροκομειό 21:30

Κυριακή 13/7 Δροσιά 21:30

Κατηγορία: Σατιρική Μαύρη Κωμωδία

Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Εστλουντ

Πρωταγωνιστούν: Χάρις Ντίκινσον, Τσάρλμπι Ντιν, Ντόλι ντε Λεόν, Βίκι Μπερλίν, Γούντι Χάρελσον

3000 Νύχτες

3000 Layla

Τρίτη 15/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 17/7 Πλαζ 21:30

Κυριακή 20/7 Κάτω Καστρίτσι 21:30

Κατηγορία: Δραματική

Σκηνοθεσία: Mai Masri

Πρωταγωνιστούν: Maisa Abd Elhadi, Rakeen Saad, Nadira Omran, Karim Saleh, Alicia Sánchez, Raida Adon

Το Γεγονός

Happening

Τρίτη 22/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 24/7 Πλαζ 21:30

Κυριακή 27/7 Ελεκίστρα 21:30

Κατηγορία: Δράμα

Σκηνοθεσία: Οντρέ Ντιουάν

Πρωταγωνιστούν: Άναμαρία Βαρτολομέι, Κασέι Μοτέ-Κλέιν, Λουανά Μπαζραμί, Λουίζ Ορί Ντικερό, Λουίζ Σεβιλότ, Πιο Μαρμάι

Πάντα Υπάρχει το Αύριο

There Is Still Tomorrow

Τρίτη 29/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 31/7 Πλαζ 21:30

Κυριακή 03/8 Ψαθόπυργος 21:30

Κατηγορία: Κωμωδία

Σκηνοθεσία: Πάολα Κορτελέζι

Πρωταγωνιστούν: Πάολα Κορτελέζι, Βαλέριο Μασταντρέα

WISHBONE

Τρίτη 05/8 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 07/8 Tσουκαλέικα 21:30

Κυριακή 10/8 Ιχθυόσκαλα 21:30

Κατηγορία: Κοινωνικό

Σκηνοθεσία: Πέννυ Παναγιωτοπούλου

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Καράμπαμπας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Αλεξάνδρα Σακελλαρόπουλου, Γαρουφαλίνα Κοντόζου

Ο Μοϊκανός

Le Mohican

Τρίτη 26/8 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 28/8 Κρήνη 21:30

Κυριακή 31/8 Άγιος Βασίλειος 21:30

Κατηγορία: Δραματική

Σκηνοθεσία: Frédéric Farrucci

Πρωταγωνιστούν: Alexis Manenti, Mara Taquin

Τόρι και Λοκίτα

Tori et Lokita

Τρίτη 02/9 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 04/9 Τέρψη 21:30

Κυριακή 07/9 Ροΐτικα 21:30

Κατηγορία: Δραματική

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιερ Νταρντέν και Λικ Νταρντέν

Πρωταγωνιστούν: Πάμπλο Σιλς, Τζοελί Μπούντου, Αλμπάν Ουκάι

Junkyard Dog

Το Κοπρόσκυλο

Τρίτη 09/9 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 11/9 Πλαζ 21:30

Κυριακή 14/9 Αγυιά 21:30

Κατηγορία: Δράμα, Κωμωδία

Σκηνοθεσία: Jean-Baptiste Durand

Πρωταγωνιστούν: Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatéa Bellugi, Dominique Reymond, Bernard Blancan

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 2025

ΙΟΥΝΙΟΣ

Σαβ. 14/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Εκπολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Ιτεών

Κυρ. 15/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος

Ροϊτίκων «Εναρμόνιος»

Κυρ. 15/6 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Μπάλλα

Δευτ. 16/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός

Σύλλογος«Ειρήνη & Φιλία»

Σαβ. 21/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος

Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα

«η Ειρήνη»

Τετ. 25/6 20.30 Άρης Μακρής Πολιτιστικός Σύλλογος Κοτρωνίου

Παρ. 27/6 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Εγλυκάδας

«Έκφραση»

Παρ. 27/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Πολιτιστικός Σύλλογος Ελεκίστρας

Σαβ. 28/6 20.30 Χρήστος Πατρινός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Οβρυάς «Προφήτης Ηλίας»

Κυρ.29/6 20.30 Άρης Μακρής Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Συχαινών

«ο Προφήτης Ηλίας»

ΙΟΥΛΙΟΣ

Σαβ. 5/7 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος Αρόης

Τετ. 9/7 20.30 Μπάμπης Μακρής Σύλλογος Γυναικών Δημοτικής

Κοινότητας Αγίου Βασιλείου «η Ομάδα»

Κυρ. 20/7 20.30 Άρης Μακρής Πολιτιστικός Σύλλογος Προαστείου

Σαβ. 26/ 7 20.30 Μπάμπης Μακρής Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λεύκας

«ο Άγιος Νικόλαος»

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τριτ. 5/8 20.30 Μπάμπης Μακρής Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΡ. 5/9 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καστριτσίου

«ΣΕΛΕΜΝΟΣ»

Παρ. 5/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος Νεάπολης

Σαβ. 6/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Παραλίας Προαστίου «Η Δροσιά»

Κυρ. 7/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου

Παρ. 12/9 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμανού

Σαβ. 13/9 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Μιντιλογλίου

Σαβ. 13/9 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος

«Παναγία Η Γηροκομήτισσα»

Παρ. 19/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυάς

Κυρ.28/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος «Τέρψης»

Παραστάσεις Καραγκιόζη από το Μαύρο Θέατρο Πάτρας

(Μπάμπης & Άρης Μακρής) στις Δημοτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις

Δημοτική Παιδική Κατασκήνωση Πλαζ

Μπάμπης Μακρής

Τετ. 25/6 11.00

Τριτ. 22/7 11.00

Δευτ. 11/8 11.00

Δημοτική Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων

Άρης Μακρής

Παρ. 27/6 11.00

Παρ. 25/7 11.00

Παρ. 8/8 11.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΝΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Σαβ. 14/6 Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

«Το Αυγό και ο Τοίχος», ώρα 21.30

Δευτ. 16/6 Θεατρική ομάδα «ΤΟ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ» μαθητών

και αποφοίτων του ΕΝΕΕΓΥΛ Πάτρας, του 13ου

Γυμνασίου και του 19ου Γυμνασίου

Πάτρας «ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ», ώρα 21.30

Τετ. 18/6 Θεατρική ομάδα 12ου ΓΕΛ Πάτρας

΄΄Η αυλαία πέφτει επάνω μας΄΄

«Ντόκτορ Τσέχωφ» του Νηλ Σάιμον, ώρα 21.30

Κυρ. 22/6 Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού

Ομίλου ΄΄Τέχνης Κίνηση΄΄ «Οδυσσέα γύρισε σπίτι», ώρα 21.30

Τετ. 25/6 Θεατρική Ομάδα 21ου Γυμνασίου Πάτρας

«Αχ νερό… Πηγή εσύ Ζωής και έμπνευσης!», ώρα 21.30

Πέμπ. 26/6 Μικροί Θεατρίνοι, Γυμνάσιο Σαραβαλίου

«Ο κουρέας της Σεβίλλης», ώρα 21.30

Σαβ. 28/6 Θεατρική ομάδα ΄΄από κοινού΄΄ της Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ

«Ο ΜΠΗΝΤΕΡΜΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ», ώρα 21.30

Δευτ. 30/6 "Επί Σκηνής Πάτρας" του πολιτιστικού συλλόγου

"Στέκι Καλλιτεχνών Πάτρας" «Αλλού βαρούν τα όργανα», ώρα 21.30

Πεμ. 3/7 Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Πάτρας «Ρωγμή»

«Η Κόμισσα της Φάμπρικας», ώρα 21.30

Τρίτ. 8/7 Θεατρική ομάδα εργαζομένων του ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ

‘’Oι Κλαυσίγελοι’’ «Το Μεγάλο Παιχνίδι», ώρα 21.30

Πεμ. 12/7 Θεατρική ομάδα ΄΄Τρελοί κι αδέσποτοι΄΄

« Όλα του γάμου δύσκολα», ώρα 21.30

Τετ. 16/7 Θεατρική ομάδα ΄΄Θεωρικόν΄΄

«Ο Άντρας με την Πουά Γραβάτα», ώρα 21.30

Κυρ. 20/7 Θεατρική ομάδα Εκτός Σχεδίου

«ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟΝ ΗΡΟΣΤΡΑΤΟ», ώρα 21.30

Κυρ. 27/7 Θεατρική Ομάδα ΄΄Ταξιδευτές της Πρόζας΄΄

«Ο Αχόρταγος», ώρα 21.30

Τετ. 30/7 Θεατρική ομάδα Κάτω Αλισσού

«ΟΔΟΣ ΦΡΥΝΗΣ 69» σε διασκευή του θεατρικού έργου

ΡΑΟΥΣ των Μ. Ρέππα και Θ. Παπαθανασίου, ώρα 21.30

Τετ. 3/9 Θεατρική ομάδα ilavARTas του πολιτιστικού

Συλλόγου Σαραβαλίου «Μαύρες Πλερέζες», ώρα 21.00

Κυρ. 7/9 Θεατρική ομάδα "Ονειροκουκλεύειν"

«Μήδεια» του Μποστ, ώρα 21.00

Δευτ. 8/9 Θεατρική Ομάδα ΄΄Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΕΤΑΙ΄΄

«Οι Τρελοί του Πευκιά», ώρα 21.00

Παρ. 12/9 Θεατρική ομάδα "ήθος ποιείν"

«Τα κίτρινα γάντια», ώρα 21.00

Κυρ. 14/9 Αχαϊκό Εργαστήρι

«Στην υγεία του Μακαρίτη», ώρα 21.00

Τετ. 17/9 Θεατρική Ομάδα «Θεατρικές Ανησυχίες» του

Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου

«Το Στραβόξυλο» του Δημήτρη Ψαθά, ώρα 21.00

Παρ. 19/9 Θεατρική Ομάδα του

Συλλόγου Των Εν Πάτραις Κεφαλλήνων

το ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ «Ο ΓΑΜΒΡΟΣ ΜΑΣ», ώρα 21.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Σαβ. 21/6 Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών

Ταραμπούρα «Η ΕΙΡΗΝΗ»

Συναυλία με το μουσικό σχήμα ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ, ώρα 21.30

Παρ. 27/6 Πολιτιστικός Σύλλογος Εγλυκάδας «ΕΚΦΡΑΣΗ»

Συναυλία με το ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΔΙΦΩΝΟ,

ώρα 21.30

Κυρ. 29/6 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λεύκας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

Συναυλία με το μουσικό σχήμα ΓΙΑΝΝΗ ΚΡΙΒΕΡΗ

ώρα 21.30

Κυρ. 29/6 Πολιτιστικό Σωματείο ΑΧΑΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Συναυλία με το παραδοσιακό δημοτικό συγκρότημα ΑΛΩΣ

Ώρα 21.30

ΙΟΥΛΙΟΣ

Σαβ. 5/7 Εκπολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλογος Ιτεών

Συναυλία με το μουσικό σχήμα ΜΙΝΟΡΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

ώρα 21.30

Σαβ. 5/7 Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος

«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΗΤΙΣΣΑ»

Συναυλία με το παραδοσιακό δημοτικό συγκρότημα ΑΛΩΣ

ώρα 21.30

Σαβ. 19/7 Πολιτιστικός Σύλλογος Προαστείου

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο»

ώρα 21.30

Σαβ. 26/7 Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καστριτσίου «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Συναυλία με το ΠΕΝΤΑΗΧΟΝ

ώρα 21.30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Σαβ. 23/8 Πολιτιστικός Σύλλογος Μπάλλα, ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΗΧΟΣ»

Κυρ. 24/8 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Συχαινών

«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΔΕΝ»

Σαβ. 30/8 Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελοκήπων ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΑΡΤΥΜΑ»

Σαβ. 30/8 Αθλητικός Σύλλογος Έσω -Έξω Αγυιάς και Τερψιθέας ,ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «LE SCARTOI»

Σαβ. 30/8 Σύλλογος Αραχωβίτικων ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα REPLICA

Κυρ. 31/8 Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυάς ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΔΕΚΑΔΥΟ»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Παρ. 5/9 Πολιτιστικός Σύλλογος Αραχωβιτίκων ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΔΕΝ»

Παρ. 5/9 Πολιτιστικός Σύλλογος Παμμικρασιατικού Συνδέσμου ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «REPLICA»

Σαβ. 6/9 Σύλλογος Παραλίας Προαστίου Πλατανόδασους ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΑΝΤΑ»

Κυρ. 7/9 Σύλλογος Νεάπολης ώρα 21.30

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ»

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

4/10 – 10/10 Εκδηλώσεις με ποικίλα αφιερώματα στον Μίκη Θεοδωράκη

(υπό διαμόρφωση)

Παρ. 10/10 Συναυλία της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων με τον Μίλτο Πασχαλίδη

Πλατεία Γεωργίου, ώρα 21.30

Σαβ. 11/10 ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC & BANDA ENTOPICA

Πλατεία Γεωργίου, ώρα 20.30

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γενικά

Όλες οι εκδηλώσεις στον Δημοτικό Κινηματογράφο, στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Κρήνης, στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, στις Γειτονιές σε συνεργασία με τους Συλλόγους, στις παραστάσεις Θεάτρου Σκιών είναι με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

Τιμές εισιτηρίων

Για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας οι τιμές των εισιτηρίων προτείνονται ως εξής: γενική είσοδος 12,00€, άνεργοι- φοιτητές, άνω των 65 ετών και ομαδικά 7,00€.

Δ/νση Θερινού Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Πατρέων (Παμπελοποννησιακό Στάδιο, οδός Ι. Ρίτσου – Θύρα 3)