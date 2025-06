Αιγιάλεια: Έρχονται τα 12α Οινοξένεια - Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Για 12η συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ “ Οινοξένεια”, ένας αγαπημένος και εδραιωμένος θεσμός για την περιοχή της Αιγιάλειας και της ευρύτερης περιοχής έως τα Καλάβρυτα, γιορτάζει φέτος τα 12 χρόνια παρουσίας του και από τις 23 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου υπόσχεται να μας δώσει πολλούς και καλούς λόγους να επισκεφθούμε την περιοχή.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει γευσιγνωσίες οίνου, επισκέψεις σε οινοποιεία, μουσικά δρώμενα στους αμπελώνες, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ταιριάσματα φαγητού-κρασιού, workshops επαγγελματιών, αλλά και πολιτιστικές δράσεις όπως μουσικά happenings, προβολές, αφιερώματα στα γαστρονομικά προϊόντα της περιοχής και εικαστικές εκθέσεις.

Τα Οινοξένεια αφιερώνουν το φετινό φεστιβάλ στους Ανθρώπους και τα ‘Εργα τους.

Την αφοσίωση του αμπελουργού, την ευαισθησία του καλλιτέχνη, τη συνέπεια του δημιουργού. Στο προσκήνιο έρχονται τα χέρια, οι ιδέες, οι πράξεις — όλα όσα διαμορφώνουν τον πολιτισμό ενός τόπου. Ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ που αγκαλιάζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού, προσφέρει και φέτος μοναδικές εμπειρίες, ψυχαγωγία, γνώση και δράση μέσα και γύρω από τα ειδυλλιακά τοπία των βουνών και του παραλιακού μετώπου της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων.

Οίνος και Πολιτισμός

Κινηματογράφος:

Δύο φεστιβάλ συναντιούνται, το τέλος του ενός στην αρχή του άλλου.

Κινηματογράφος και κρασί σε μια μοναδική συνομιλία. Το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Θεόδωρος Αγγελόπουλος παραδίδει τη σκυτάλη στο Φεστιβάλ Οινοξένεια με ένα πρόγραμμα προβολής ταινιών με θέμα το κρασί, τη γαστρονομία και τον εναλλακτικό τουρισμό.

Μια ζωή αφιερωμένη στην Τέχνη:

Ο γνωστός δημιουργός και συνοδοιπόρος εμβληματικών Ελλήνων καλλιτεχνών, Γαβρίλος Μιχάλης παρουσιάζει μια σπουδαία συλλογή έργων τέχνης που καλύπτει μια πορεία 55 ετών, κατά την οποία ο δημιουργός συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους Έλληνες εικαστικούς.

Εργαστήριο Κόμικς:

Η animator εικονογράφος Μαρία Λουκία Μητράκου θα καθοδηγήσει μικρούς δημιουργούς να ζωντανέψουν τη δική τους οινική ιστορία στο χαρτί.

Πολιτιστική Κληρονομιά:

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση στην οποία σημαντικοί Έλληνες αρχαιολόγοι καλούνται να αναδείξουν τον πρωτοπόρο ρόλο της Αιγιάλειας στην αρχαία Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από την συναυλία «Αντηχήσεις της αρχαιοελληνικής μουσικής» με κυρίαρχο όργανο μια αρχαία λύρα κατασκευασμένη στο σήμερα ακολουθώντας πιστά αρχαία κείμενα.

Ξεναγήσεις:

Οι Διευθύντριες των εργασιών θα ξεναγήσουν τους επισκέπτες στις ανασκαφές του ιερού του Ελικώνιου Ποσειδώνα στα Νικολαίικα Αιγιάλειας.

Οίνος και Μουσική

Musical Transformations – Music in the Vineyards

Η επίσημη εναρκτήρια συναυλία του φεστιβάλ χαρίζει στο κοινό ένα πληθωρικό μουσικό ταξίδι χωρίς όρια με δύο πιάνα, ντραμς, κοντραμπάσο, ούτι και την αισθαντική φωνή της σοπράνο της Λυρικής Τζίνας Φωτεινοπούλου μέσα στο μυστηριακό τοπίο των αμπελώνων της Αιγιάλειας.

Μουσικές Σκάλες

Ο πολυαγαπημένος μουσικός και οινικός περίπατος στις πέτρινες σκάλες που ενώνουν τα τρία επίπεδα της πόλης , το κέντρο του Αιγίου με την παραλιακή ζώνη, οργανώνεται και εφέτος με το ίδιο

κέφι και ψυχαγωγική πολυχρωμία. Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη με γνωστά μουσικά σχήματα να παρουσιάζουν εμβληματικά έργα του μεγάλου συνθέτη και

άλλων μεγάλων μουσουργών, συντροφευμένα από τις γεύσεις των κρασιών των οινοποιείων της Αιγιάλειας.

Οίνος και Φύση

Όπως κάθε χρόνο, τα οινοποιεία μέλη του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια, θα υποδεχθούν τους οινόφιλους στους επισκέψιμους χώρους τους αλλά και μέσα στους αμπελώνες με μια σειρά εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν food & wine pairings, μουσικές βραδιές, γευσιγνωσίες, δημιουργικά εργαστήρια και πολλά συναρπαστικά δρώμενα.

Οι αμπελώνες αλλά και οι ελαιώνες έχουν την τιμητική τους με ποδηλατάδες στα αμπέλια με τον ποδηλατικό όμιλο ΔΗΑΒΑ, το σεμινάριο “Ελαιόλαδο:Τα μυστικά της γεύσης του” με την wine & olive oil sommelier Μαρία Κατσούλη, τη γνωριμία με τα ορεινά τραγανά πετροκέρασα, και άλλες ποικίλες υπαίθριες δράσεις.

Οινοξένεια Πολιτεία

Στο επίκεντρο του Φεστιβάλ δεσπόζει ένα διήμερο-θεσμός πλαισιωμένο από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων όπως το συμπόσιο του Iter Vitis - της Πολιτιστικής Διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης για

το Κρασί -, τις εικονικές περιηγήσεις στα αμπελοτόπια, το σεμινάριο του Θεόδωρου Λέλεκα για την “ανθρώπινη πλευρά του terroir”, το γαστρονομικό event με επιφανείς σεφ της Αιγιάλειας και τις

γευστικές δοκιμές στο πλαίσιο των Δρόμων Κρασιού της Πελοποννήσου, δράση η οποία κορυφώνεται στα Καλάβρυτα με workshop επαγγελματιών και φορέων, υλοποιούμενο από την Αχαϊα Αναπτυξιακή Α.Ε.

Τόπος και Ιστορία

Πολύ σημαντικοί ιστορικοί και αρχαιολόγοι αναδεικνύουν την Αιγιάλεια ως πρωταγωνίστρια του Αχαϊκού αποικισμού στη Μεγάλη Ελλάδα αλλά και της Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Η Τελετή Λήξης θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας με την αναβίωση αρχαίας λαμπαδηδρομίας και τη συμμετοχή 12 αθλητών που αντιπροσωπεύουν τις 12 πόλεις της Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Την τελετή θα ακολουθήσει μια μυσταγωγική συναυλία ορχηστικής και χορωδιακής μουσικής.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια, ο Δήμος Αιγιαλείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου / Costa Navarino, καθώς και το Ίδρυμα Κουτσοχέρα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Καλαβρύτων ενώνουν δυνάμεις και στηρίζουν το μεγάλο Φεστιβάλ της Αχαΐας και της Βόρειας Πελοποννήσου.

Σημαντικοί χορηγοί είναι εταιρείες του αμπελοοινικού κλάδου καθώς και τοπικές εταιρείες που θα ανακοινωθούν σύντομα. Μεγάλος χορηγός είναι η Ολυμπία Οδός η οποία ως κεντρική αρτηρία της Βόρειας Πελοποννήσου οδηγεί με ασφάλεια τους επισκέπτες διασχίζοντας όλη την πυκνοκατοικημένη και δυναμική Αιγιάλεια.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του ΗΑΤΤΑ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Μεγάλος Xορηγός Eπικοινωνίας είναι το περιοδικό Γαστρονόμος, Yποστηρικτές οι The WineLovers, το CarpeVinum|A8ηΝΕΑ, το Say Yes To The Press και Media Partners το Pelop.gr και το

IonianTV.

