Πανεπιστήμιο Πατρών: «Ημέρα Καριέρας Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΟΕΔΕ)»

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) του Πανεπιστημίου Πατρών, θα συμμετάσχει στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΟΕΔΕ), που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Μαΐου 2025 και ώρα 10:30 π.μ., στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ημερίδα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς/ές, απόφοιτους της ΣΟΕΔΕ, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος και εκπαιδευόμενους/ες του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί γέφυρα σύνδεσης μεταξύ της φοιτητικής/αποφοίτων κοινότητας του Πανεπιστημίου με επιλεγμένες επιχειρήσεις από κάθε κλάδο της οικονομίας, με στόχο τη στελέχωση των εταιρειών με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://career.upatras.gr/ form/imeres_karieras_18052025

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΟΕΔΕ – ΜΑΪΟΣ 2025

Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τοποθεσία: Συνεδριακό Κέντρο, Αμφιθέατρο Ι.4 & Χώρος Υποδοχής ΙΙ.3, Α΄ Όροφος

Ημερομηνία: Κυριακή 18 Μαΐου 2025 | Ώρα: 10:30 – 18:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00 – 10:25: Προσέλευση

Α' Μέρος – Αμφιθέατρο Ι.4 | Χαιρετισμοί

10:30: Καθηγητής Χρήστος Μπούρας – Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

10:35: Καθηγητής Ιωάννης Βενέτης – Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Οικονομικών

10:40: Επ. Καθηγητής Παρασκευάς Γεωργίου – Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας

Ομιλίες – 1η Ενότητα

10:45: Θεόδωρος Λουλούδης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

«Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Αχαΐας»

11:00: Γεώργιος Παππάς – Πρόεδρος ΟΕΕ (Δυτ. Ελλάδας)

«Προοπτικές του επαγγέλματος του Οικονομολόγου»

11:15: Φώτιος Βλάχος – Τράπεζα της Ελλάδος

«Οι νέοι στις προκλήσεις του σήμερα»

11:30: Παναγιώτης Κωνσταντίνου – Deloitte Greece

«Creating an Impact That Matters»

11:45: Χρήστος Λόντος & Δανάη Σαρρή – Skroutz

«Business Intelligence as a Decision Making Amplifier»

12:00: Βασίλης Δελλής – ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

«Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Παρουσία στην Κοινότητα του Παν. Πατρών»

12:15: Ανδριανός Καραγιάννης – EY, Talent Attraction & Acquisition Associate Director

«Shape your future with confidence»

12:30 – 13:00: Διάλειμμα – Δικτύωση

Ομιλίες – 2η Ενότητα

13:00: Κωστής Κατσανέβας – Career Gate

«Αγορά Εργασίας και Επαγγέλματα, Με Προοπτικές»

13:20: Έλενα Παρδάλη – Swot Hospitality

«Βιογραφικό, στρατηγικές δικτύωσης και προετοιμασία συνέντευξης»

13:40: Μάχη Γεωργακοπούλου – Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΠΠ

«Το αόρατο βιογραφικό: Δεξιότητες, Στάση, Προσωπικότητα»

14:00 – 14:15: Συζήτηση – Ερωτήσεις

14:15 – 14:25: Παρουσίαση της δράσης «Will you... Marrow Me?» – Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. Πάτρα

14:25 – 14:45: Διάλειμμα – Δικτύωση

Β' Μέρος – Χώρος Υποδοχής ΙΙ.3, Α΄ Όροφος

14:45 – 18:00: Συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας & συναντήσεις γνωριμίας με εταιρείες



Περισσότερες πληροφορίες:

seba.upatras.gr – Ημερίδες Κοσμητείας

career.upatras.gr – Πρόγραμμα & Εταιρείες



Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Κτίριο Α, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, Αχαΐα

Τηλ.: +30 2610 969637



Υποέργο 2: «Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών»

Πράξη «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας»

με Κωδικό ΟΠΣ 6018184 στη Δράση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»