Ξεκινά απόψε 13-5 η Eurovision 2025: Στον α' ημιτελικό η Κύπρος με τον εντυπωσιακό Theo Evan

Η Κύπρος από το 1981 που μετέχει στη Γιουροβίζιον δεν έχει κερδίσει ποτέ. Πλησίασε τη νίκη το 2018 με την Ελένη Φουρέιρα και το "Fuego" που είχε έρθει 2ο.

Η Klavdia που εμφανίστηκε στην φετινή τελετή λήξης του Πατρινού καρναβαλιού στο μόλο Αγίου Νικολάου, είχε ξεχωρίσει στο The Voice το 2018.

Μιλώντας στο περιοδικό Τύπος TV της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος η Κλαυδία είπε πως "κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα. Ο στόχος στον ημιτελικό είναι να περάσω στον τελικό, αλλά ο απώτερος στόχος είναι να αφήσω μία εμφάνιση για την οποία θα είμαι περήφανη".

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον β' ημιτελικό είναι: Αυστραλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Λετονία, Αρμενία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Λιθουανία, Μάλτα, Γεωργία, Γαλλία, Δανία, Τσενία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Γερμανία, Σερβία και Φινλανδία.

Εκ των big 5 συμμετέχουν και ψηφίζουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Τα τραγούδια που θα προκριθούν από κάθε ημιτελικό, καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τη ψήφο του κοινού ενώ στο τελικό τα αποτελέσματα θα κριθούν κατά 50% από τις επιτροπές και 50% από το televoting.

Το κομμάτι "Αστερομάτα" δείχνει να έχει κερδίσει κυρίως θετικά σχόλια. Η Δάφνη Μπόκοτα, σχολιάστρια του διαγωνισμού της Γιουροβίζιον για την ΕΡΤ από το 1987 έως το 2004, μίλησε για ρίσκο που μπορεί πάντως να αποφέρει θετικό αποτέλεσμα.

Εγκάρδια μίλησε για την Κλαυδία και την "Αστερομάτα" και η σπουδαία Μαρίζα Κωχ, η οποία μας είχε εκπροσωπήσει στη Γιουροβίζιον στη Χάγη της Ολλανδίας το 1976 με το κομμάτι "Παναγιά μου Παναγιά μου" που ήταν ανάθεση του Μάνου Χατζιδάκι.

Από τις πολύ καλές μας συμμετοχές ήταν το "Μάθημα σολφέζ" του Γιώργου Χατζηνάσιου (5ο το 1977) που είχαν ερμηνεύσει ο Πασχάλης, η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μαριάννα Τόλη. Το 2001 με το "Die for you" & τους Antique (Νίκος Παναγιωτίδης και Έλενα Παπαρίζου) η χώρα μας είχε κερδίσει τις ετνυπώσεις και την 3η θέση ξαναβάζοντας τη Γιουροβίζιον στις καρδιές των Ελλήνων και 4 χρόνια μετά, το 2005 στο Κίεβο της Ουκρανίας η χώρα μας κέρδισε την πολυπόθητη πρωτιά με το "My number one" που ερμήνευσε η Έλενα Παπαρίζου και επιμελήθηκε σκηνικά με πολύ ευρηματικό τρόπο ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ