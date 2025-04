Τηλεθέαση (24/4): Ανατροπή με το MasterChef - Τι νούμερα έκαναν οι σειρές της prime time

Συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Πέμπτης (24/4), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο «Άγιος Έρωτας», ενώ ακολούθησε το «Grand Hotel» και η «Γη της Ελιάς». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «MasterChef», με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Grand Hotel».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 20,2%

GRAND HOTEL 16,9%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 16,6%

MASTERCHEF 16,3%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 9,9%

DRAGONS’ DEN (E) 7,6%

Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 7,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SPEED 4,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΝΙΑ – Ο ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ 3,9%

LATE NIGHT:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ 10,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 10,1%

ΤΑΜΠΟΥ 10%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ 7,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – DRACULA UNTOLD 7,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ONE ON ONE 2,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

MASTERCHEF 18,1%

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 16,3%

GRAND HOTEL 13,1%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 10,4%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 12,5%

DRAGONS’ DEN (E) 10%

Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 7,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SPEED 5,1%

ΞΕΝΗ ΤΑΝΙΑ – Ο ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ 3,5%

LATE NIGHT:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ 11%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – DRACULA UNTOLD 10,1%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 9,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ 6%

ΤΑΜΠΟΥ 5,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ONE ON ONE 2,4%