Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος ήταν εκ των 3 Τελεταρχών στην παρέλαση στη Νέα Υόρκη

Mεγαλειώδης ήταν η 86η Ελληνική Παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 που διοργανώθηκε την περασμένη Κυριακή 30 Μαρτίου 2025 στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ με τελετάρχη τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στην μητροπολιτική μεγαλούπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη με την ανθούσα ελληνική ομογένεια με επίκεντρο την περιοχή της Αστόρια, ταξίδεψε μετά από σχετική πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος έχει μαζί του και τον Πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως Πατρών, αρχιμανδρίτη Αρτέμιο Αργυρόπουλο.

Όπως διαβάσαμε στο www.greeknewsusa.com (απ’ όπου και ορισμένες φωτ. με credit DIMITRIOS@PANAGOS), κατά την άφιξη τους, στο διεθνές αεροδρόμιο «JFK» της Νέας Υόρκης τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, υποδέχθηκαν ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Πέτρος Δώριζας, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Επίσκοπος Διοκλείας κ. Νεκτάριος και ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ Γιαβρής, ενώ πρώτος καλωσόρισε επί αμερικανικού εδάφους τον εκλεκτό προσκεκλημένο ο Lt. Γιώργος Μασσουρίδης από την Αρχή Λιμένων Νέας Υόρκης – Νέας Ιερσέης (Port Authority of New York – New Jersey].

Ο Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος σύμφωνα με το πρόγραμμα του, πραγματοποίησε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτη 27 Μαρτίου, εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στο Μανχάταν ενώ κατόπιν θα μετέβαιναν στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια για να παραστούν στην πανηγυρική τελευταία πανομογενειακή συγκέντρωση που διοργάνωσειη Επιτροπή Παρέλασης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, παρουσία και των Ευζώνων της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς, αλλά και της επίσημης αποστολής της Βουλής των Ελλήνων για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου.