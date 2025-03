Signet rings: Τα αγαπημένα δαχτυλίδια της Μέγκαν Μαρκλ κυριαρχούν στην εαρινή μπιζουτιέρα

To τελευταίο διάστημα, μαζί με τους άπειρους συνδυασμούς σε βέργες και αλυσίδες ή τα διάφορα «κρουαζέ», ανθούν στη διεθνή αγορά τα δαχτυλίδια- σφραγιδόλιθοι. Μάλιστα, η Μέγκαν Μαρκλ που ανανέωσε την αγανωρισιμότητά της με νέα εκπομπή στο Netflix, τα λανσάρει συνεχώς ως το αγαπημένο της μοντέλο. Όπως σημειώνουν οι New York Times «Old-School Ring Becomes a Modern Style Signifier» χάρη στην έκπτωτη δούκισσα και όχι μόνο. Κέιτ Μίντλετον, Κέιτ Μος, Ριάνα, Μπιγιονσέ έχουν φορέσει κατά καιρούς τη συγκεκριμένη κατηγορία δαχτυλιδιών.