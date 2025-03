Eurovision: Τα νέα στοιχήματα για τη θέση της «Αστερομάτας»

Η Κλαυδία παραχώρησε μία συνέντευξη, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τη σύνδεσή της με τα ποντιακά έθιμα, αλλά και το τραγούδι, με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2025.

Καλεσμένη στην εκπομπή «MEGA Stories»,η Κλαυδία εξήγησε, πώς γράφτηκε η «Αστερομάτα».

«Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δωράκι. Δεν ήταν ποτέ στα πλάνα και γράφτηκε πολύ αβίαστα μία εβδομάδα πριν κλείσουν οι καταθέσεις για τον εθνικό τελικό. Ο στίχος υπήρχε εδώ και έναν χρόνο και μετά ήρθε το μελωδικό κομμάτι, το οποίο μας βγήκε μέσα από την ψυχή μας και τα βιώματά μας. Λόγω του άγχους να το γράψουμε είχαμε κάποιες διαφωνίες και εντάσεις στο πλαίσιο της αγάπης. Όταν ακούσαμε από κοινού και μας άρεσε, εγώ και τα παιδιά νιώσαμε τεράστια ανακούφιση ότι επιτέλους συμφωνήσαμε και νιώθαμε απόλυτη σιγουριά», περιέγραψε.

Eurovision: Η θέση της Ελλάδας στα στοιχήματα

Τα στοιχήματα ανανεώνονται καθημερινά από τη σελίδα eurovisionworld.com. Η Ελλάδα βρίσκεται εκτός εικοσάδας για τις στοιχηματικές εταιρείες, που σήμερα την κατατάσσουν 21η, μετά το Σαν Μαρίνο και πριν την Ελβετία.

Η Σουηδία εξακολουθεί να βρίσκεται στην 1η θέση των στοιχημάτων, ακόμη κα χωρίς να έχει επιλέξει τραγούδι. Δεύτερη έρχεται η Γαλλία, τρίτο φαβορί είναι η Ολλανδία, ακολουθεί η Φινλανδία και πέμπτη έρχεται η Εσθονία.

Η λίστα των στοιχημάτων

Σουηδία

Γαλλία – Louane

Ολλανδία – Claude - C’est La Vie

Φινλανδία – Erika Vikman - Ich komme

Εσθονία – Tommy Cash - Espresso macchiato

Αυστρία – JJ - Wasted Love

Τσεχία – Adonxs - Kiss Kiss Goodbye

Ισραήλ – Yuval Raphael - New Day Will Rise

Βέλγιο – Red Sebastian - Strobe Lights

Ουκρανία – Ziferblat - Bird of Pray

Πορτογαλία

Κύπρος – Theo Evan

Ηνωμένο Βασίλειο

Μάλτα – Miriana Conte

Αυστραλία – Go-Jo - Milkshake Man

Ιταλία – Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Αλβανία – Shkodra Elektronike - Zjerm

Ιρλανδία – Emmy - Laika Party

Λιθουανία – Katarsis - Tavo akys

Σαν Μαρίνο

Ελλάδα – Klavdia - Asteromáta