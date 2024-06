Πάτρα: "Μόνο εμείς έχουμε το δικαίωμα να πούμε ή να μην πούμε τι βιώσαμε" - Η συγκλονιστική ανάρτηση του συζύγου της άτυχης Πιπίνας Φωτάκια

Για ανακρίβειες σε πολλά από όσα δημοσιοποίηθηκαν χθες σχετικά με το τι οδήγησε στον θάνατο την 50χρονη Πιπίνα Φωτάκια κάνει λόγο ο σύζυγός της.

Η οικογένεια περνάει δύσκολα, χάνοντας έτσι ξαφνικά την 50χρονη γυναίκα, έναν άνθρωπο ευγενή, καλοσυνάτο, πράο που ήταν το στήριγμα τόσο για τον σύζυγο της Γιώργο Κάνιστρα, όσο και για δύο παιδιά της, την Ελευθερία και τον Λεωνίδα.

Όμως ο πόνος της έχει γίνει διπλός, διαβάζοντας όλα αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ιατρικό λάθος των ανθρώπων του Κέντρου Υγείας των Ζαρουχλείκων ή σε αμέλεια τους.

«Θέλω να τονίσω κατηγορηματικά ότι όλα αυτά που έχουν γραφτεί από το πρωί και μιλούν για ιατρικό λάθος και ότι η οικογένεια μας θα κινηθεί νομικά κατά των γιατρών του κέντρου, είναι ασύστολα ψεύδη.

Η ανάρτηση του συζύγου της 50χρονης

Ο πατέρας της οικογένειας από την δική του πλευρά ήταν απαρηγόρητος και δεν μπορούσε να εκφέρει ούτε τα παραπάνω λόγια. Σε ανάρτηση του όμως αποχαιρετά την αγαπημένη του σύζυγο έως εξής: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης που μας στείλατε για τον άδικο θάνατο της συζύγου μου ΠΙΠΙΝΑ ΦΩΤΑΚΙΑ.

Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να σεβαστούν τον πόνο και θλίψη που έχω τόσο εγώ και τα παιδιά μας, οι οικογένειες μας, και όλοι όσοι γνώριζαν την γυναίκα μου, να σταματήσουν να αυτοπροβάλλονται με τις ανακριβής δημοσιεύσεις που κάνουν.

Μόνο εγώ, τα παιδιά μας και οι άμεσοι πρώτου βαθμού συγγενείς έχουμε το δικαίωμα να πούμε η να μην πούμε τι βιώσαμε και πως το βιώσαμε.

Σας ευχαριστώ

Γιώργος Ελευθερία Λεωνίδας».

Τελικά η ζωή είναι πολύ άδικη. Την μια στιγμή είμαστε μαζί και την άλλη μου δίνεις το φιλί του αποχωρισμού. Θα ανταμώσουμε ξανά στην γειτονιά των αγγέλων, Καλό Παράδεισο αγάπη μου. Και όπως σου είχα και θα συνεχίζω να λέω, although we can not be together (right now), we will never ever be apart. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα γίνει την Πέμπτη και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών.