Rogdaki Events: Μια Λιβανέζα, ένας Τεξανός κι ένα εκπληκτικό wedding project στην Πάρο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Planning: Rogdaki Events Trademark | Designer: Anna-Maria Rogdaki |

Florist: Ellis’s Roses | | Dj: Matt Murdock | Venue: Villa Erena | Bar services: Boogaloo Photographer : Nick Tsakanikas | Invitations: Glided Swan Paperie | Wedding dress: Galia Lahav – The Aelin Dress Second dress: Galia Lahav – The Jacqueline | Bridesmaids’ Dresses: Retrofete | Makeup Styling: Ona DeShazo | Hair Styling: Jessica Garza | Groom’s Attire: Ralph Lauren | Groomsmen’s Attire: Ralph Lauren | Engagement Ring: Designer IW Marks | Weddings Rings: IW Marks Catering: Aliprantis Catering

Ειδήσεις Τώρα

My Style Rocks: Μία Πατρινή στην τελική πεντάδα- Η άλλη αποχώρησε

Bottega Veneta paparazzi campaign: Κένταλ Τζένερ, A$AP Rocky και το καθημερινό, casual elegance

Τιάρα Swarovski, ανανεώθηκε το έμβλημα του φαντασμαγορικού χορού των debutantes στη Βιέννη