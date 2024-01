Γιώργος Λάνθιμος: Όσα ξέρουμε για το Kinds of Kindness, τη νέα ταινία του

Μετά την επιτυχία της Ευνοούμενης και πρόσφατα με το Poor Things, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Emma Stone έχουν μπει σε αυτό το κλαμπ συνεργασιών. Το Kinds of Kindness θα είναι το πέμπτο κοινό έργο των δύο – συμπεριλαμβάνουμε φυσικά τη μικρού μήκους Βληχή του 2022 – και, εξαιτίας της επιτυχίας στις συνεργασίες τους, έχει ήδη γίνει μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του 2024. Καθώς η Stone συνεχίζει να είναι μία από τις επικρατέστερες στην κούρσα για τον τίτλο της Kαλύτερης Hθοποιού στα Όσκαρ, πολλοί ανυπομονούν για το τι έχει στο μανίκι της για την επόμενή της ταινία. Από το εντυπωσιακό καστ του Kinds of Kindness μέχρι την ενδιαφέρουσα πλοκή της, παρακάτω θα βρεις όλα όσα γνωρίζουμε ότι ετοιμάζει ο Γιώργος Λάνθιμος στο επερχόμενο φιλμ του.

Ο Λάνθιμος όχι μόνο θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή του Kinds of Kindness, αλλά θα γράψει και το σενάριο μαζί με τον υποψήφιο για Όσκαρ Ευθύμη Φιλίππου. Αυτή δεν είναι η πρώτη συνεργασία του Φιλίππου με τον Λάνθιμο.

Στο παρελθόν ο Φιλίππου έχει συνυπογράψει με τον Λάνθιμο τα σενάρια των Κυνόδοντα, Άλπεις, Αστακός και Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού. Ο υποψήφιος για Όσκαρ Tony McNamara, ο σεναριογράφος των δύο τελευταίων ταινιών του Λάνθιμου, δεν θα συμμετέχει αυτή τη φορά αλλά δεν έχει βγει από την εξίσωση για το μέλλον του δημιουργού. Παραγωγοί της ταινίας μαζί με τον Λάνθιμο είναι οι Ed Guiney (Poor Things), Andrew Lowe (The Wonder) και Kasia Malipan (In Fabric).

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Robbie Ryan, αφού διετέλεσε διευθυντής φωτογραφίας στις ταινίες Ευνοούμενη και Poor Things, βρίσκεται πίσω από την κινηματογράφηση και αυτής της ταινίας. Ο υποψήφιος για Όσκαρ Γιώργος Μαυροψαρίδης εκτελεί χρέη μοντέρ στο Kinds of Kindness έχοντας συνεργαστεί με τον Λάνθιμο σε όλες τις προηγούμενες ταινίες του, ενώ ο υποψήφιος για Όσκαρ Thomas Newman (Elemental) συνέθεσε τη μουσική για την ταινία, στην πρώτη του συνεργασία με τον Λάνθιμο.

Πότε και πού γυρίστηκε το Kinds of Kindness

Το Kinds of Kindness άρχισε να γυρίζεται τον Οκτώβριο του 2022 στη Νέα Ορλεάνη και ο αρχικός της τίτλος ήταν το AND. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ενώ ο Λάνθιμος αποκάλυψε σε συνέντευξη στον Guardian ότι δουλεύει ακόμα στο μοντάζ της ταινίας.

Τι καστ επέλεξε ο Γιώργος Λάνθιμος