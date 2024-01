Ο … influencer Λάνθιμος: Στο μικροσκόπιο τα ταρτάκια που συνεπήραν τη Μπέλα στο «Poor Things»

Τι άλλο θα ακούσουμε για την τελευταία ταινία του διάσημου πλέον Ελληνα κινηματογραφιστή Γιώργου Λάνθιμου, που συλλέγει απανωτά διεθνή βραβεία;

Η ερμηνεία της Εμμα Στόουν, οι τολμηρές σκηνές, η ξεχωριστή αισθητική κοστουμιών, αφισών κλπ δεν είναι τα μόνα που έγιναν θέμα συζήτησης. Ακόμα και η σχέση του σκηνοθέτη με την πρωταγωνίστρια προκαλεί ερωτήματα και αμφισβήτηση. Τώρα διαβάζουμε για τα γλυκάκια που ανακαλύπτει η κεντρική ηρωίδα Μπέλα Μπάξτερ ταξιδεύοντας στη Λισαβώνα με υπερωκεάνειο.

Πρόκειται για τα παραδοσιακά πορτογαλέζικα ταρτάκια, ονόματι pastel de nata, τα οποία όταν τα δοκιμάζει αρνείται να σταματήσει να τρώει. Μένει εκστατική με τη γεύση τους και τα καταβροχθίζει. Ο Λάνθιμος τα παρουσιάζει μαζί με το σεξ, το ποτό, το διάβασμα, τα ταξίδια ως ένα ακόμα βήμα προς την ελευθερία και τη χειραφέτηση. Γίνονται δηλαδή σύμβολα απόδρασης της πρωτόγονης, καταπιεσμένης Μπέλα. «Who made this? We need more!» λέει όταν τα γεύεται.

Μιλάμε λοιπόν για ιστορικά και εμβληματικά γλυκά της πορτογαλικής κουζίνας. Για τις πιο γνωστές τάρτες των Πορτογάλων. Αυτές τις μέρες έγιναν πιο διάσημες, τις ψάχνουν στο διαδίκτυο και αυξήθηκαν οι πωλήσεις τους.