Τα ποσοστά τηλεθέασης των τηλεοπτικών εκπομπών την Πέμπτη 14/12

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσαν τα προγράμματα στο δυναμικό κοινό της Πέμπτης 14/12.

Ποια κανάλια κλαίνε για τα χαμηλά νούμερα των προγραμμάτων τους και ποια γελάνε με τα υψηλά;

Νωρίς το πρωί

ΣΚΑΙ: Πρώτη εικόνα 11,4

ΣΚΑΙ: Σήμερα 11,6

ΑΝΤ1: Καλημέρα Ελλάδα 17,7

OPEN: Ώρα Ελλάδος 6,2

EΡΤ: Συνδέσεις 5,9

Mega: Κοινωνία ώρα Mega 13,7

ALPHA: Happy day 21,0

MEGA: Mega Καλημέρα 6,9

Πρωινή ζώνη

ΣΚΑΪ: Αταίριαστοι 9,5

ALPHA: Super Κατερίνα 17,0

MEGA: Πάμε Δανάη 9,3

EΡΤ: Πρωίαν σε είδον 3,7

STAR: Breakfast at star 7,4

ΑΝΤ1: Το πρωινό 13,9

OPEN: Πρωινό ΣουΣού 3,3

Μεσημεριανή ζώνη

STAR: Αλήθειες με την Ζήνα 11,1

ALPHA: T-live 6,3

MEGA: Ελένη - Με την Ελένη Μενεγάκη 7,6

ΑΝΤ1: Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 18,8

ΑΝΤ1: Ρουκ Ζουκ 18,0

ΕΡΤ: Στούντιο 4 7,4

ΣΚΑΙ: My style rocks 9,1

OPEN: Οδός Ζαρίφη 2 4,5

Απογευματινή ζώνη

STAR: Τροχός της τύχης 18,3

STAR: Cash or Trash 13,3

STAR: Shopping star 8,8

ΑΝΤ1: 5x5 14,3

ALPHA: Oικογενειακές ιστορίες 9,4

ALPHA: Το πιο μεγάλο παζάρι 9,6

MEGA: Live news 13,8

MEGA: The chase 13,8

ΣΚΑΙ: Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου 6,7

ΣΚΑΙ: Ο μονομάχος 6,1

OPEN: Τρελοί πολυτελείας 4,5

ΕΡΤ: Ηλέκτρα 3,9

Δελτία ειδήσεων

ΑΝΤ1: News, 9,8

ALPHA: Νews, 7,7

STAR: News, 8,8

ΣΚΑΙ: News, 6,3

OPEN: News, 4,3

MEGA: Γεγονότα, 12,5

Prime time

ΑΝΤ1: Ράδιο Αρβύλα 19,6

ΑΝΤ1: Μετά την φωτιά 9,4

ΑΝΤ1: Ο πρώτος από εμάς 9,1

OPEN: Έρωτας φυγάς 10,2

OPEN: Happy Feet 2 6.0

ALPHA: Ο παράδεισος των κυριών 11.9

ALPHA: Σασμός 17.6

ALPHA: Το προξενιό της Ιουλίας 12.7

STAR: Φάρμα 10.4

STAR: Fame story academy 9.1

ΣΚΑΙ: Οι Πανθέοι 4.9

ΣΚΑΙ: I'm a Celebrity get me out of here 3.4

MEGA: Η γη της ελιάς 15.8

MEGA: Milky Way 9.1

ΕΡΤ: Όρκος 4.0

ΕΡΤ: Η παραλία 7.4

Late night

ANT1: Ενώπιος Ενωπίω 11.1

ΕΡΤ: Ηλέκτρα 3.8

ALPHA: Αυτοψία 10,6

Προσοχή: Τα παραπάνω στοιχεία τηλεθέασης δεν είναι καθαρά αλλά κατά προσέγγιση και απεικονίζουν ενδεικτικά την χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων όλων των καναλιών. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.