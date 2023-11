Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από την Πέμπτη 30/11 έως την Τετάρτη 6/12/2023

Αίθουσα 2 στις 18.45 καθημερινά και στις 22.00 καθημερινά πλην Παρασκευής

"The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών"

Πρίκουελ του επιτυχημένου δυστοπικού περιπετειώδους θρίλερ «The Hunger Games» όπου είχε παίξει η Τζένιφερ Λώρενς.

Tα φιλμ "The Hunger Games" βασίζονται στα βιβλία της Suzanne Collins. Το σενάριο έχει ως επίκεντρο τη ζωή της Katniss Everdeen, μιας νεαρής κοπέλας που ζει σε έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι υποβάλλονται σε έναν αγώνα επιβίωσης, ο οποίος διοργανώνεται από την κυβέρνηση των πλουσίων, γνωστή και ως “Capitol”. Στο «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» σε σκηνοθεσία του Φράνσις Λόρενς ο νεαρός Σνόου (Tom Blyth) είναι η τελευταία ελπίδα για την κάποτε περήφανη και τώρα ξεπεσμένη οικογένεια Σνόου σε μία μεταπολεμική Κάπιτολ. Με τα προς το ζην του οριακά επαρκή, ο Σνόου δέχεται απρόθυμα τον ρόλο του μέντορα της Λούσι Γκρέι Μπέιρντ (η Rachel Zegler του «West side story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ) από την φτωχή Περιοχή 12 στους 10ους Αγώνες Πείνας.

Με την γοητεία της Λούσι Γκρέι να αιχμαλωτίζει το κοινό της Πάνεμ, ο Σνόου βλέπει την ευκαιρία να αλλάξει τη μοίρα και των δύο. Ενώνεται με εκείνη προκειμένου να ανατρέψει τις πιθανότητες υπέρ τους. Πολεμώντας με το ένστικτό του τόσο για το καλό όσο και για το κακό, ο Σνόου ξεκινά έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο για να επιβιώσει και να αποκαλύψει αν τελικά θα γίνει αηδόνι… ή φίδι.

Η διάρκεια της καινούριας ταινίας είναι 157 λεπτά.

Παίζουν εκτός των Τομ Μπλάιθ και Ρέιτσελ Ζέγκλερ, και οι Πίτερ Ντίνκλατζ, Χάντερ Σάφερ, Βαϊόλα Ντέιβις, Kjell Brutscheidt, Τζέισον Σουόρτσμαν, κ.α.

Σενάριο: Μάικλ Λέσλι, Μάικλ Αρντ.

Διανομή: Σπέντζος Φιλμ.

Η ταινία σε 2 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει φτάσει τα 38.000 εισιτήρια ενώ οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 169 εκατ. δολάρια.