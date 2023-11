Πανεπιστήμιο Πατρών: Εκδήλωση στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος με την Πρεσβεία της Σλοβενίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 12.00 έως 14.00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος μεταξύ της Πρεσβείας της Σλοβενίας στην Ελλάδα, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών: «Pollinator Ecosystem Preservation and Raising Awareness about Pollinators and Beekeping».

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα

Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Φωκίωνα Ζαΐμη

Χαιρετισμός από την Πρέσβειρα της Σλοβενίας στην Ελλάδα, Tamara Weingerl Požar

Ομιλία από την Prof. Dr. Maja I. Smodiš Škerl, DVM

με τίτλο: «BUZZING TOGETHER: BEES AND PLANTS ADAPTING TO THE CHANGING ENVIRONMENT» - Συζήτηση

Ελαφρύ γεύμα με τη συνοδεία κρασιού από τη Σλοβενία

Επίσκεψη στο Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά:

https://youtube. com/live/UOuXc2C6JQg?feature= share