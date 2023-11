Πρωτιά για το φιλμ "The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών" σε Ελλάδα και Αμερική

Την πρωτιά στο εγχώριο αλλά και στο Αμερικάνικο box office κατέκτησε το περασμένο σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του, το «The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» του Φράνσις Λόρενς που μας ξαναγύρισε στο επιτυχημένο franchise «Αγώνες Πείνας».

H νέα αυτή δυστοπική, εφηβική περιπέτεια δράσης Αμερικανικής παραγωγής με τους Τομ Μπλάιθ, Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Πίτερ Ντίνκλατζ, Χάντερ Σάφερ και Τζέισον Σουόρτσμαν παρά τη μεγάλη διάρκεια της (157 λεπτά) τράβηξε το κοινό, και στις Ελληνικές αίθουσες (παίζεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε) έκοψε το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 16-19/11/2023, 20.298 εισιτήρια σε 103 αίθουσες πανελλαδικά.

Βέβαια όπως θυμίζει το flix.gr, το νέο φιλμ φαντασίας δεν μπόρεσε να συναγωνιστεί & να φτάσει τη δημοφιλία των πρώτων φιλμ όπου πρωταγωνιστούσε η σταρ Τζένιφερ Λόρενς. Το τελευταίο κεφάλαιο του περίφημου αυτού φραντσάιζ, με τίτλο «Αγώνες Πείνας, Η Επανάσταση - Μέρος ΙΙ» είχε ξεκινήσει το ταξίδι του στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 2015 με 43.444 σε 79 οθόνες πανελλαδικά, φτάνοντας λίγο πιο κάτω από τα 130.000 εισιτήρια στα 122.445 συνολικά.

Η ταινία έχει βγει σε διανομή: Spentzos Film.

Στο εξωτερικό, το «The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών» πήρε την πρωτιά στο Αμερικάνικο box office με εισπράξεις 44,6 εκατ. δολάρια συν ακόμη 56,3 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.