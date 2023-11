Η Μεγκ Ράιαν επιστρέφει με μία νέα ρομαντική κομεντί, το φιλμ "Τι Συνέβη Μετά..." - Από 14/12 στις Ελληνικές αίθουσες

H Αμερικανίδα ηθοποιός Μεγκ Ράιαν έχει πραγματικά «χτίσει» καριέρα στο είδος της ρομαντικής κομεντί αρκεί να θυμηθούμε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπου πρωταγωνίστησε, το «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» του Ρομπ Ράινερ το 1989 και το «Άγρυπνος στο Σιάτλ» της Νόρα Έφρον το 1993.

Η Μεγκ Ράιαν λοιπόν που στις 19 Νοεμβρίου είχε γενέθλια και έγινε αισίως 62 ετών, πρωταγωνιστεί σε μία νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο «Τι Συνέβη μετά… - What happens later» που στη χώρα μας προγραμματίζεται να βγει στις αίθουσες στις 14 Δεκεμβρίου 2023 σε διανομή της The Film Group.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, αυτές τις γιορτές, η βασίλισσα των rom-com, Μεγκ Ράιαν, μας χαρίζει την πιο feelgood ρομαντική κομεντί.

Η Μεγκ Ράιαν μάλιστα δεν παίζει μόνο στην ταινία αλλά έχει συνεργαστεί και στο σενάριο & υπογράφει και τη σκηνοθεσία ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών συναδέλφων της ηθοποιών.

Η ταινία ήδη ξεκίνησε να παίζεται στην Αμερική σε διανομή από την εταιρεία Bleecker Street.

Η Μεγκ Ράιαν πρωταγωνιστεί σε αυτή την εξελιγμένη και νοσταλγική ρομαντική κομεντί στο πλάι του 63χρονου Ντέιβιντ Ντουκόβνι της επιτυχημένης σειράς "The X-Files".