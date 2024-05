Έρχονται τα Queer Movie Nights 2024 στην Αθήνα με συνολικά 28 ταινίες

Τα Queer Movie Nights πραγματοποιούνται από το περιοδικό ANTIVIRUS, στο πλαίσιο του Τhis is Athens - City Festival του Δήμου Αθηναίων.

Ειδικός καλεσμένος φέτος θα είναι ο Antony Hickling, σκηνοθέτης της ταινίας «Down in Paris» που θα προλογίσει την ταινία του, το Σάββατο 18/5 στις 20:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κινηματογράφος Τριανόν

Πέμπτη 16 Μαΐου

18:30

Euridice, Euridice

(Lora Mure-Ravaud, Γαλλία, 2022, 42')

Η Οντίνα είναι μια χαρούμενη και ολοκληρωμένη νεαρή γυναίκα. Μοιράζεται τη ζωή της με την Αλεξία, με την οποία είναι τρελά ερωτευμένη. Η ιστορία αγάπης τους είναι γεμάτη πάθος. Αλλά μια μέρα, η Αλεξία θα πάει στην πατρίδα της, την Ελλάδα και δεν επιστρέφει.

Aikane

(Daniel Sousa - Dean Hamer - Joe Wilson, ΗΠΑ, 2023, 15')

Ένας γενναίος πολεμιστής του νησιού, τραυματισμένος στη μάχη ενάντια σε ξένους εισβολείς, πέφτει σε έναν μυστηριώδη υποβρύχιο κόσμο. Όλα αλλάζουν όταν το χταπόδι που τον σώζει μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο νεαρό.

Trailer: https://vimeo.com/811638707

Buffer Zone

(Σάββας Σταύρου, Κύπρος, 2023, 16')

Δύο νεαροί στρατιώτες που βρίσκονται εκατέρωθεν της γραμμής αντιπαράταξης ερωτεύονται και μέσα σε ένα περιβάλλον καταπίεσης βρίσκουν διέξοδο στη μουσική.

Queen Size

(Avril Besson, Γαλλία, 2023, 20')

Σήμερα το πρωί, η Μαρίνα έχει ραντεβού με τον Τσάρλι για να της πουλήσει ένα στρώμα. Σήμερα το απόγευμα, θα ακυρώσει το αεροπλάνο της για τη Ρεϋνιόν. Αλλά δεν το ξέρουν ακόμα.

Όλες με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

20:30

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Norwegian Dream

(Leiv Igor Devold, Νορβηγία, 2023, 100')

Ένας 19χρονος Πολωνός μετανάστης εργάζεται σε ένα εργοστάσιο ψαριών στη Νορβηγία και τρέφει αισθήματα για τον συνάδελφό του. Μια απεργία θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο από τους Πολωνούς εργαζόμενους που θα δοκιμάσει τη σχέση τους καθώς και τη σχέση τους με τους συναδέλφους τους.

Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει ένα καλωσόρισμα στο φουαγιέ από την μπύρα Fisher.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Παρασκευή 17 Μαΐου

18:00

The Wake

(Peter Ahlén, Δανία, 2023, 30')

Η Γκέρντα μόλις έχασε τον άντρα της. Ο τέλειος γάμος που πίστευε ότι είχε θα αλλάξει όταν ανακαλύψει κάποια γράμματα από έναν άντρα εραστή του εκλιπόντος συζύγου της. Αποφασίζει να αναζητήσει τον μυστηριώδη άντρα από τα γράμματα.

Sis

(Miranda Haymon, ΗΠΑ, 2023, 13')

Η περιέργεια μιας γυναίκας για τη νέα κοπέλα μιας φίλης της, με την οποία ήταν παλιά τσιμπημένη, περιπλέκεται μετά την τυχαία συνάντησή τους σε ένα πάρτι στο Μπρούκλιν.

Masisi Wouj

(Zé Kielwagen - Marcos Serafim - Stevens Simeon, Αϊτή, 2021, 22')

Στην Αϊτή, οι άνδρες που αντιλαμβάνονται ως θηλυκά είναι γνωστοί ως masisi. Η λέξη χρησιμοποιείται συχνά ως προσβολή για τους ομοφυλόφιλους άνδρες, τους τρανς και τα non-binary άτομα. Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής από την Αϊτή Σάνμπα Γιόνελ κάνει ένα queer φόρο τιμής στους Lwa, θεοί και θεές της Βοντού που κάποτε ενέπνευσαν μια επανάσταση.

As Leaves In The Wind

(Sofia Luz, Ισπανία, 2023, 11')

Δύο τρανς γυναίκες που μεταναστεύουν από τις χώρες καταγωγής τους αναζητώντας άσυλο και μια ευκαιρία σε μια νέα ζωή σε μια νέα ήπειρο.

The White Crows

(Denis Liakhov, Γαλλία, 2023, 17')

Ο Βλαντ, ένας νεαρός Ρώσος ομοφυλόφιλος που είναι στην ντουλάπα, επιστρέφει από τη Μόσχα στη μικρή του πόλη. Ο αδερφός του, Λιόκα, τού έχει κανονίσει μια έκπληξη: μια νύχτα στη σάουνα με μια πόρνη.

Όλες με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

20:00

My Policeman

(Michael Grandage, ΗΠΑ, 2022, 113')

Ο Τομ, ένας αστυνομικός στη Βρετανία τη δεκαετία του 1950, ερωτεύεται μια δασκάλα στην ακτή του Μπράιτον. Ωστόσο, σύντομα θα ξεκινήσει μια παθιασμένη σχέση με έναν επιμελητή μουσείου, σε μια εποχή που η ομοφυλοφιλία ήταν παράνομη.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

22:20

Sisi & I

(Frauke Finsterwalder, Γερμανία, 2023, 132')

Η κόμισσα Ίρμα βρίσκει την αυτοκράτειρα Σίσι στην Ελλάδα, μακριά από την εθιμοτυπία της αυλής. Ζουν ελεύθερες, αλλά όσο κι αν αντιστέκονται η Ίρμα και η Σίσι, στο τέλος τους μένει μόνο ένα μοιραίο μονοπάτι που θα τις ενώσει για πάντα.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Σάββατο 18 Μαΐου

18:00

A King, Gazing At The Sea

(Jean-Sébastien Chauvin, Γαλλία, 2022, 24')

Ο Paul προσγειώνεται σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο της Μεσογείου. Απολαμβάνει λίγες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, όταν το βλέμμα του αιχμαλωτίζεται από την άφιξη ενός μυώδη άνδρα. Αυτός ο ξένος γίνεται η εμμονή του, τροφοδοτώντας μια επιθυμία που θα τον ταρακουνήσει.

Τσικιτιγκλόν, Η Νεράιδα Και Το Παλικάρι

(Μάριος Μεττής, Κύπρος, 2023, 15')

Μια τρανς γυναίκα βρίσκεται παγιδευμένη μέσα στο βαν ενός μυστηριώδους άνδρα του οποίου οι προθέσεις δεν είναι αυτές που φαίνονται.

Everything Is Invented

(Jone Arriola Lobete, Ισπανία, 2023, 14')

Δύο νεαροί άντρες χαλαρώνουν σε μια μπανιέρα και αρχίζουν να φιλοσοφούν για την προέλευση και τη δημιουργία των στοιχείων, μέχρι που η συζήτηση στρέφεται σε πιο προσωπικά θέματα.

Red Panda Temptation

(Haïga Jappain, Γαλλία, 2023, 20')

Η Άννα, 35 ετών, ζει τον τέλειο έρωτα με τη Μαρί. Όταν ανακαλύπτει ότι έχει μπει σε πρόωρη εμμηνόπαυση, η Άννα δίνει ένα αγώνα ενάντια στον χρόνο για να μείνει έγκυος. Αλλά η Μαρί δεν θέλει παιδί.

9th Floor To The Right

(Andrea Romano, Γαλλία, 2022, 16')

Ένα βράδυ στο διαμέρισμά του στο Μπελβίλ, ο Λορέντζο ετοιμάζεται να δεχθεί για πρώτη φορά τον Μάρβιν, ένα αγόρι που του αρέσει πολύ. Ο Μάρβιν εμφανίζεται στην πόρτα του με τον Τόμας, έναν άστεγο που συνάντησε στον δρόμο.

Trailer: https://vimeo.com/714425806

Becoming Ithaca

(Μενέλας - Δημήτρης Παγώνης, Ελλάδα, 2021, 6')

Ένα οπτικό ποίημα για έναν Έλληνα στρατιώτη και έναν πρόσφυγα.

Όλες με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

20:00

Down in Paris

(Antony Hickling, Γαλλία, 2021, 102')

Ο Ρίτσαρντ, ένας σκηνοθέτης στα σαράντα του, ξαφνικά κυριεύεται από άγχος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας. Φεύγει από το πλατό και περιπλανιέται στους δρόμους του Παρισιού μέσα στη νύχτα αναζητώντας απαντήσεις, στοργή και έμπνευση.

Προβολή με την παρουσία του σκηνοθέτη.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

22:00

Hilma

(Lasse Hallström, Σουηδία, 2022, 120')

Η ζωή της Χίλμα αφ Κιντ, μια από τις πιο αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της αφηρημένης τέχνης, ζωντανεύει μέσα από την ταινία του Lasse Hallström.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Κυριακή 19 Μαΐου

18:00

ΕΧ

(Γιώργος Μαρκάκης, Ελλάδα, 2021, 80')

Ενώ το dancefloor έχει χτίσει τη δική του μυθολογία ως χώρος σύνδεσης, κάθε γνήσιο πλάσμα της νύχτας γνωρίζει ότι η πραγματική δράση εκτυλίσσεται στον θάλαμο της τουαλέτας – που είναι τόσο το μηχανοστάσιο του κλαμπ και η γωνία της «εξομολόγησης». Η ταινία απεικονίζει τις πραγματικότητες αυτών των ιερών χώρων με μια εντυπωσιακή αίσθηση οικειότητας, φέρνοντάς μας κοντά στην Νταϊάνα.

Προβολή με την παρουσία του σκηνοθέτη

Trailer: https://vimeo.com/402971054

20:00

Αρκουδότρυπα (Bearcave)

(Στέργιος Ντινόπουλος - Χρυσιάννα Παπαδάκη, Ελλάδα, 2023, 38')

Μια πεζοπορία στο βουνό, μια μυστική αρκούδα, μια απρόσμενη προδοσία κι ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος θα αλλάξουν για πάντα τη σχέση της Αργυρώς με την κολλητή της.

Δυόσμος

Αλέξανδρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Ελλάδα, 2023, 28')

Ένας μοναχικός δυόσμος, που απολαμβάνει τις ηλιόλουστες στιγμές, προσπαθεί ανεπιτυχώς να συνδεθεί με άλλα άτομα γύρω του. Ένας άνθρωπος, που περνάει μία δύσκολη φάση της ζωής του και απομονώνεται, μένοντας στο παρελθόν, διαλέγει αυτό το φυτό για να το μεγαλώσει. Μία αναπάντεχη φιλία ίσως αναπτυχθεί.

Διάλεξε Χέρι

(Σταύρος Κωστόπουλος, Ελλάδα, 2023, 15')

Δύο φίλοι σε μια παραλία. Γίνονται οι σκέψεις, λέξεις; Πώς μπορεί να βοηθήσει μια λευκή μπανιέρα;

Meow

(Ανδρέας Παύλου, Ελλάδα, 22')

Η Νεφέλη, ένα νεαρό τρανς κορίτσι ζει με την οικογένειά της στην Αθήνα μετά το θάνατο του πατέρα της. Η ζωή της εκτυλίσσεται ασφυκτικά αφού ταυτόχρονα την παρακολουθούμε από την «κλειδαρότρυπα» του σπιτιού της.

Προτομή

(Σοφία Γιαννιτσίου Παπαευαγγέλου - Γιάννης Φασόης, Ελλάδα, 2024, 16')

Είναι μια απλή, κλασική, πήλινη προτομή, βαμμένη λευκή, αλλά έχει ψυχή. Γι' αυτό μπορεί να μιλήσει. Άλλο ένα ερωτικό τρίγωνο. Άλλη μια ψυχή παγιδευμένη λόγω ομορφιάς.

Όλες με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Μετά την προβολή θα γίνει συζήτηση με τους κινηματογραφιστές.

Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14-16, Αθήνα)

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

19:30

ANIMA – My Father’s Dresses / Anima – Die Kleider meines Vaters

(Uli Decker, Γερμανία, 2022, 95')

Η μικρή Ούλι θέλει όταν μεγαλώσει να γίνει είτε πειρατίνα είτε ο Πάπας. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θέλει να εγκλωβιστεί στους στερεοτυπικούς ρόλους της βαυαρικής πόλης της. Όταν χάνει τον πατέρα της, η μητέρα της τής παραδίδει το «μυστικό» του κουτί εν είδει κληρονομιάς. Το περιεχόμενο ξαφνικά αλλάζει την εντύπωση που είχε για τον πατέρα της, την ίδια, την οικογένειά της και την κοινωνία στην οποία μεγάλωσε. Μια αληθινή ιστορία για τα οικογενειακά μυστικά, τα φύλα και την αναταραχή που προκαλεί ο έρωτας, με μια αφήγηση που κινείται σαν τρενάκι του λούνα παρκ, επιστρατεύοντας τόσο κινούμενα σχεδία όσο και υλικό τεκμηρίωσης στη διαδρομή.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.