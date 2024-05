Η ταινία με τον Άντονι Χόπκινς ως Φρόιντ βγαίνει 23/5 στην Ελλάδα

Tην Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 κάνουν πρεμιέρα στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, 2 ταινίες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ που αναμένεται να δούμε και στην Πάτρα.

Ο λόγος για το φιλμ «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ - Freud's Last Session» με τον 86χρονο Ουαλό ηθοποιό Άντονι Χόπκινς, βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου, και το αστυνομικό δράμα «Κρυμμένα Μυστικά - Sleeping Dogs» με πρωταγωνιστή τον 60χρονο, τιμημένο με Όσκαρ Ράσελ Κρόου.

Στην ταινία «Freud's Last Session», το τρέιλερ της οποίας ήδη παίζεται στη Βέο Μάρε, ο Φρόιντ (στον ρόλο ο Άντονι Χόπκινς) προσκαλεί τον εμβληματικό συγγραφέα Κ. Σ. Λούις (Τα Χρόνικα της Νάρνια), που τον υποδύεται στον ρόλο ο 46χρονος Βρετανός ηθοποιός Μάθιου Γκουντ, σε μία εκ βαθέων συζήτηση, το 1939, ενώ ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του πολέμου.

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Matt Brown

Σενάριο: Mark St. Germain

Πλάι στους Anthony Hopkins και Matthew Goode, παίζουν οι Liv Lisa Fries, Jodi Balfour, Τζέρεμυ Νόρθαμ.

Λονδίνο, 3 Σεπτεμβρίου 1939. Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του πολέμου.

Τις τελευταίες μέρες του, ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ενώ έχει πρόσφατα δραπετεύσει με την κόρη του από το ναζιστικό καθεστώς, δέχεται επίσκεψη από τον καθηγητής της Οξφόρδης Κ. Σ. Λιούις. Την ημέρα αυτή, δύο από τα μεγαλύτερα μυαλά του εικοστού αιώνα συμμετέχουν σε μια μνημειώδη συνεδρία σχετικά με την πίστη στο μέλλον της ανθρωπότητας και την ύπαρξη του Θεού, μεταξύ άλλων.

Καθώς ο πόλεμος αρχίζει να μαίνεται, δύο αξιόλογες φιγούρες συγκρούονται για τα μεγαλύτερα ερωτήματα από όλα: Υπάρχει Θεός; Και ποιο το νόημα της ύπαρξης;

Είναι Σεπτέμβριος του 1939 και η Αγγλία κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία. Ο «πατέρας της ψυχανάλυσης», Σίγκμουντ Φρόιντ (ο Άντονι Χόπκινς των φιλμ «The Father», «The Silence of the Lambs», «The Two Popes», «Νίξον», «Τα Απομεινάρια μίας μέρας»), καλεί τον συγγραφέα/θεολόγο της Οξφόρδης Κ. Σ. Λιούις (στο ρόλο ο υποψήφιος για Emmy, ηθοποιός Μάθιου Γκουντ του «Downton Abbey», του «The Imitation Game», και της σειράς «The Crown») στο σπίτι του.

Ο Φρόιντ και η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του Άννα, επίσης ψυχαναλύτρια, έφυγαν από τη Βιέννη για να διαφύγουν της επικείμενης εισβολής του Χίτλερ. Ο Λιούις, του οποίου τα βιβλία για τη Νάρνια θα φέρουν διεθνή αναγνώριση, είναι ένας πρώην άθεος που πλέον είναι πιστός Χριστιανός.

Ο Φρόιντ στοχεύει να κάνει μια συζήτηση με τον Λιούις σχετικά με τις απόψεις του νεότερου άνδρα. Αλλά κι εκείνος με τη σειρά του και με τα δικά του πιστεύω, προκαλεί μια αρκετά έντονη συζήτηση.

Στη συζήτηση αναφέρονται σταδιακά και η κόρη του Φρόιντ, όπως και στη σύντροφο του Λιούις, και τα μυστικά που αυτές οι σχέσεις μπορεί να κουβαλούν, ενώ η ασθένεια με την οποία ο Φρόιντ παλεύει για χρόνια χειροτερεύει. Οι δύο άντρες συγκρούονται και αμφισβητούν ο ένας τον άλλο για την επιστήμη, την πίστη, την αγάπη, την ανθρώπινη κατάσταση και τι χωρίζει - και θα μπορούσε ενδεχομένως να ενώσει- τις φιλοδοξίες του νου και τις ανάγκες της ψυχής.

Η ταινία θα βγει στις 14 Ιουνίου 2024 στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου.