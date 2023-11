Αμερικάνικα Βραβεία Μόδας: Σερένα, Γκουίνεθ, Khaite στο βάθρο, αλλά κατέπληξε η Ντέμι Μουρ

Η αγέραστη Vera Wang έλαβε το Board of Directors' Tribute για την προσφορά της στο bridal design και η σχεδιάστρια Maria Cornejo τιμήθηκε με το βραβείο Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award για τη συνολική προσφορά της.

Ο Jonathan Anderson ανακηρύχθηκε Διεθνής Σχεδιαστής της Χρονιάς, για τη δουλειά του στους οίκους J.W. Anderson και Loewe, και η Catherine Holstein της Khaite American κέρδισε ξανά το βραβείο Womenswear Designer of the Year. Οι δίδυμες Ashley και Mary-Kate Olsen, του οίκου The Row, παρέλαβαν το βραβείο American Accessory Designer of the Year.