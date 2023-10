1-4/11 η Athens Fashion Week στο Ζάππειο, μόνο ο Ζούλιας πάει Νιάρχος

Στη συνέχεια, η σχεδιάστρια μόδας Irene Angelopoulos έρχεται με νέα haute couture συλλογή και με μοναδικές δημιουργίες. Την πρώτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας θα κλείσει ο οίκος μόδας Kathy Heyndels βραδινά αέρινα φορέματα που χαρακτηρίζονται από τις διακυμάνσεις αποχρώσεων, ενώ ο Marios Togos με σλόγκαν do it for the nights you only had yourself παρουσιάζει τη νέα συλλογή Night Drops.

Η δεύτερη μέρα της 33ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, την Πέμπτη 2/11 είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές New Designers Awards by Huawei Watch GT4. Έντεκα νέοι σχεδιαστές μόδας θα διεκδικήσουν τέσσερα πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter, Best New Designer και το Best Fashion Tech Wearable.

Η τρίτη μέρα της 33ης Athens Fashion Week, την Παρασκευή 3/11 θα ξεκινήσει με τις δημιουργίες της Suzana Peric. Η σχεδιάστρια μόδας από την Σερβία που για πρώτη φορά θα παρουσιάσει την νέα της συλλογή στο ελληνικό κοινό. Στη συνέχεια το fashion brand Xana θα παρουσιάσει την συλλογή «Intriguing Simplicity». Την σκυτάλη θα πάρει η ταλαντούχα Κύπρια σχεδιάστρια μόδας Afroditi Hera με την πολυπολιτισμική, prêt-à-porter συλλογή «Culture Fusion» .Την τρίτη μέρα θα κλείσει ο σχεδιαστής μόδας Konstantinos Tsigaros με τη σειρά «k7 konstantinos tsigaros» δίνοντας βαρύτητα στον μινιμαλισμό, την άνεση, τη διαχρονικότητα και τη βιωσιμότητα.

Η τέταρτη μέρα της 33ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, το ερχόμενο Σάββατο θα ξεκινήσει με τις δημιουργίες του Vassilis Zoulias με την prêt-à- porter συλλογή s/s ‘24 και τίτλο «Birkin» στο επιβλητικό Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι επιδείξεις μόδας θα συνεχιστούν στο Ζάππειο Μέγαρο με το fashion brand luxury κοσμημάτων Bold by Angelique , τη σχεδιάστρια μόδας Olga Karaververis με τη συλλογή «Renaissance». Φινάλε θα κάνει το brand Temenos by Lakis Gavalas με θέμα ξιφασκία. Όσοι βρεθούν στο Ζάππειο Μέγαρο θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μια αναπάντεχη, genderless συλλογή.

Η διοργάνωση θα καλυφθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com που καλύπτει όλα τα Fashion Weeks ανά τον κόσμο, το L’Officiel Arabia, το Elle Serbia, από την Ιταλία το L’Officiel , το Pitty Magazine και το Office Magazine, το Sigma Cyprus κ.α.

