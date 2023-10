Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που τρομοκράτες της Χαμάς προσγειώνονται στον χώρο του φεστιβάλ για το αιματοκύλισμα

Την στιγμή που οι τρομοκράτες της Χαμάς προσγειώνονται στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ, στο νότιο Ισραήλ , λίγα δευτερόλεπτα πριν αρχίσουν το αιματοκύλισμα, κατέγραψε ένας από τους θεατές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι νεκροί είναι πάνω από 250, ενώ υπάρχει και ένας απροσδιόριστος ανθρώπων που απήχθησαν από τους τρομοκράτες και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Video of Hamas parachuting into Isreal to massacre the innocent.....



Intelligent agency allowed this happen....



There is a 0 percent chance a bunch of goat herders out smarted the Mossad and CIA...#WeWantAnswers #IsraelUnderAttack #Palestine#Gaza #IsraelPalestineWar #ısrael pic.twitter.com/yZTHewLji0