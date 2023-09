Ο φετινός Χρυσός Φοίνικας των Καννών, "Η Ανατομία μίας πτώσης" στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο

Στις 20:00 θα προβάλλεται το παιδικό φιλμ κινουμένων σχεδίων Γαλλικής παραγωγής 2023 «Λέιντι Μπαγκ & Κατ Νουάρ: Το Ξεκίνημα - Ladybug & Cat Noir: The Movie».

Τέλος από τη Δευτέρα 11/9 έως και την Τετάρτη 13/9/2023 με ώρα έναρξης 21:00, επανέρχεται στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οπενχάιμερ», προφανώς μιας και λόγω του άστατου, βροχερού καιρού κάποιες προβολές τις προηγούμενες μέρες δεν έγιναν.

Καταλληλότητα: Κ12

Διάρκεια: 180 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα.

Παίζουν ο Κίλιαν Μέρφι στον βασικό ρόλο του επιστήμονα και δημιουργού της ατομικής βόμβας, Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, και οι Έμιλι Μπλαντ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Φλόρενς Πιου, Τζος Χάρτνετ, Κέισι Άφλεκ, Ράμι Μάλεκ, Μπένι Σαφντί, Μάικλ Αγκαράνο και Κένεθ Μπράνα, κ.α.

Σενάριο: Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος είναι και εκ των παραγωγών.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Οπενχάιμερ είναι ένα επικό θρίλερ που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Διανομή: Tanweer.

Η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία διεθνώς και στη χώρα μας. Πανελλαδικά σε 2 εβδομάδες έχει ξεπεράσει τα 251.027 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 853,5 εκατ. δολάρια σε 7 εβδομάδες προβολής.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ VIVA.GR.

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 2610994765

www.cinekastro.wordpress.com