«Mπορεί να αναγνωριστεί με ένα μόνο καρέ»: Βενετσιάνικες τιμές για τον Γουές Αντερσον

Και η αλήθεια είναι πως οι απανταχού σινεφίλ έχουν «κολλήσει» με τις εικόνες του σε The Royal Tenenbaums, Grand Budapest, The French Dispatch, Asteroid City κ.α. Θεωρείται πως η αισθητική ματιά του δημιουργεί trends στη διακόσμηση, την ένδυση, τη διασκέδαση ενώ χρησιμοποιεί μεγάλους και σημοφιλείς stars σε έξοχες μεταμορφώσεις.

Τη διάκριση «Cartier Glory to the Filmmaker» θα αποκομίσει στην κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας ο διάσημος σκηνοθέτης Γουές Αντερσον.

Το νέο του φιλμ είναι μόλις 40 λεπτά

Συγκεκριμένα, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Palazzo del Cinema, πριν από την προβολή της τελευταίας του Αντερσον, διάρκειας μόλις 40 λεπτών, «The Wonderful Story of Henry Sugar» (Netflix), με πρωταγωνιστές τους Ρέιφ Φάινς, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ντεβ Πάτελ, που θα κάνει πρεμιέρα εκτός διαγωνιστικού.

Πρόκειται για διασκευή της ομότιτλης ιστορίας του Βρετανού συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ: Ενας πλούσιος μαθαίνει για έναν γκουρού που μπορεί να βλέπει χωρίς να χρησιμοποιεί τα μάτια του. Και ο λόγος που θέλει να αποκτήσει τη «δεξιότητα» αυτή είναι για να μπορεί να κάνει απάτες στον τζόγο.

Ο μεγάλος παραμυθάς Ρόαλντ Νταλ, συγγραφέας κλασικών βιβλίων όπως «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» και η «Ματίλντα», εξέδωσε τη συλλογή επτά διηγημάτων με τίτλο «The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More» το 1977. Είναι η δεύτερη φορά μετά το «The Fantastic Mr. Fox» («Ο Απίθανος Κύριος Φοξ», 2009), υποψήφιo για Όσκαρ Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων που ο Άντερσον καταπιάνεται με το συγγραφέα.

*Θυμίζουμε πως αν και αποσύρθηκε το ερωτικό, αθλητικό δράμα «Challengers» του Λούκα Γκουαντανίνο με τη Ζεντάγια λόγω των απεργιών στο Χόλιγουντ αναμένονται περισσότερο στο νησάκι του Lido τα εξής: Το βιογραφικό «Maestro» με πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Μπράντλει Κούπερ, «The Killer» θρίλερ του Ντέιβιντ Φίντσερ με το Μάικλ Φασμπέντερ, «Priscilla» της Σοφία Κόπολα με Κάιλι Σπάενι- Τζέικομπ Ελόρντι, «Ferrari» του Μάικλ Μαν με Άνταμ Ντράιβερ- Πενέλοπε Κρουζ και βέβαια «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου με την Εμμα Στόουν. Ο Ελληνας κινηματογραφιστής επιστρατεύει τη γοτθική φαντασία του παράδοξου σμιλεύοντας έναν θηλυκό Φρανκεστάιν.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Χαμένη στα συνθήματα και τις τοιχογραφίες η πλατεία μπροστά στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας - ΦΩΤΟ

Μόδα και εικαστική φωτογραφία: Θαυμάσαμε τον Παρασκευά Μπουμπούρακα με μαντήλια της πατρινής Τίτας Μπονάτσου

Χέιλι Μπίμπερ: Επιμένει στα θηλυκά, σουρωτά φορέματα δικαιώνοντας τον τίτλο της beauty queen