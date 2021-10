Δια χειρός Wes Anderson: Ο στυλίστας σκηνοθέτης μόλις σχεδίασε βρετανικό τρένο!

Μια μοναδική περίπτωση στο χώρο του σινεμά αποτελεί ο 52χρονος Γουές Αντερσον, o τεξανός σκηνοθέτης με την ιδιαίτερη αισθητική, του οποίου τις στυλιστικές ανησυχίες αγαπήσαμε στις ταινίες Royal Tenenbaums και The Grand Budapest. Eνώ ανυπομονούμε για το νέο του φιλμ The French Dispatch με πρωταγωνιστές τους Τιμοτέ Σαλαμέ, Μπενίτσιο ντελ Τόρο, Μπιλ Μάρει, Αντριεν Μπρόντι, Γουίλιαμ Νταφόε μας έκανε μια έκπληξη: Μετά το σχεδιασμό του καφέ στο Ιδρυμα Prada του Μιλάνου επιμένει στο interior design βάζοντας τη σφραγίδα του σε βρετανικό τρένο. Συγκεκριμένα, ανακαίνισε με old school glamour την αμαξοστοιχία Pullman του 1950 για λογαριασμό της luxury travel εταιρείας Belmond αναστατώνοντας τα περιοδικά της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης.