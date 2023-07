Πήγαμε Barbie: Μια έξοχα στυλιζαρισμένη και χαζοχαρούμενη… σαχλαμάρα περί φεμινισμού και χειραφέτησης

Στην αρχή χαμογελάς βλέποντας μικρά παιδάκια να πετάνε τις κούκλες μωράκια που έμαθαν να ταίζουν υποδυόμενα τις μαμάδες, ανακαλύπτοντας για πρώτη φορά την πανέμορφη κούκλα star, τις απίθανες φορεσιές και τα αξεσουάρ της. Η Barbie ζει σε μια καλιφορνέζικη καθημερινότητα ευδαιμονίας και διασκέδασης στη Barbieland όπου όμως οι κούκλες δεν είναι μόνο ωραίες αλλά και αυτάρκεις επαγγελματίες. Υπάρχει η γιατρός, η πολιτικός, η μέλλουσα μητέρα κλπ. Αλλωστε, και στο τρέιλερ δεσπόζει η ατάκα: «We girls can do anything. Right, Barbie?»

Όταν όμως η ηρωίδα αρχίζει να σκέφτεται το θάνατο, τις αναποδιές και να ανακαλύπτει πάνω της σωματικά ψεγάδια αποφασίζει να ταξιδέψει στον αληθινό κόσμο. Εκεί αντιμετωπίζει την ανδροκρατία και την παρενόχληση, αλλά και την μεταμόρφωση του ως τότε ετερόφωτου και αφελούς Κεν σε φαλλοκράτη.