Μάργκο Ρόμπι: Το πιο μικροσκοπικό, κατακόκκινο mini dress στο λονδρέζικο after party της Barbie

Πλασμένη για το ρόλο της Barbie απέδειξε πως είναι η πανέμορφη star Μάργκο Ρόμπι στο after party και το photocall που έγιναν μετά την προβολή της ομώνυμης ταινίας στο Λονδίνο.

Μετά τη ροζ, σατέν τουαλέτα στο Cineworld της Leicester Square, η 33χρονη πρωταγωνίστρια έκανε την πιο αποκαλυπτική εμφάνιση της promo tour. Όπως έγραψε η Daily Mail «she was the perfect Barbie»… Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε με ένα πολύ μικροσκοπικό φορεματάκι, που συνδύαζε κορσέ στο πάνω μέρος και μια πολύ κοντή μίνι φουστίτσα κάτω. Φάνταζε περισσότερο σαν κορμάκι, με ετικέτα του ανερχόμενου label Dilara Findikoglu. Τα fashion media επισήμαναν πως θύμισε ένα συγκεκριμένο, ρετρό μαγιό της κούκλας καθώς όλα τα looks της περιοδείας είχαν έμπνευση παλιές φορεσιές της Barbie.