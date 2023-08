H Ρις Γουίδερσπουν απογείωσε το νέο trend των τρισδιάστατων λουλουδιών ως cover girl

Διαβάζει συνεχώς βιβλία, λατρεύει τα λουλούδια στο σπίτι και αναρρώνει από το δεύτερο τραυματικό της διαζύγιο. Μητέρα τριών παιδιών με τρεις δεκαετίες διαδρομής στον κόσμο του θεάματος έχει κερδίσει το σεβασμό των συναδέλφων της και του διεθνούς κοινού.

Η 47χρονη Ρις Γουίδερσπουν έχει ξεφύγει από το κορίτσι του «Legally Blonde», καθώς έχει κατακτήσει Οσκαρ για το «Walk the line» και εξελίχθηκε σε ισχυρή μεγαλοπαραγωγό σε τηλεόραση και σινεμά. Times και Forbes την έχουν κατατάξει στις λίστες των 100 περί επιρροής και ισχύος. Τα projects που βασίζονται σε λογοτεχνία με γυναίκες ηρωίδες προχωρούν χάρη στην εταιρεία της Hello Sunshine Company (και ειδικά η σειρά Big Little Lies «έσκισε»).