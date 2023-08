Louis Vuitton: Κατέλαβε το ονομαστό Zuma Mykonos, χαζέψτε εικόνες και resort design

Σε αξιοθέατο έχει εξελιχθεί το εντυπωσιακό «pool take over» της Louis Vuitton στους υπαίθριους χώρους του εστιατορίου Zuma στη Μύκονο.

Με έμπνευση τα μπλε χρώματα του ωκεανού και το αιθέριο λευκό, το νέο monogram animation «LV By the Pool» συναντάει το καλοκαίρι των Κυκλάδων. Το σήμα μαγνητίζει τα βλέμματα μέσα στο νερό της πισίνας αλλά και σε ξαπλώστρες, πετσέτες, αξεσουάρ. Εχει επέμβει και στη διαμόρφωση του χώρου ολόγυρα αλλά και στα καθιστικά που οδηγούν στο ομώνυμο pop up κατάστημα.