Συγκίνηση για το θάνατο του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα, τιμημένου με Πούλιτζερ, Κόρμακ ΜακΚάρθι

Από τα πιο γνωστά βιβλία του είναι το "No Country for Old Men", το "The Road" & το «All the Pretty Horses» που έγιναν και κινηματογραφικές ταινίες

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 Οδηγός Εκλογών για την αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου: Πώς ψηφίζω - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για την νέα εκλογική αναμέτρηση, τα κόμματα, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών και τα exit polls Αποτελέσματα εκλογών: ΔΕΙΤΕ LIVE τη μετάδοση μέσα από το διαδραστικό χάρτη