Προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας "Mediterraneo: Ο Νόμος της Θάλασσας"

Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο στην Αθήνα, στο θερινό σινεμά ΒΟΞ (οδός Θεμιστοκλέους 82) η ισπανοελληνική ταινία «Mediterraneo: Ο Νόμος της Θάλασσας - Mediterraneo: The Law of the Sea» του Marcel Barrena.

Πρόκειται για μία ταινία που έχει κερδίσει 18 διεθνή βραβεία και έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το καθ’ όλα επίκαιρο φιλμ λόγω και του τραγικού συμβάντος του πολύνεκρου ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου με θύματα μετανάστες, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και είναι η ιστορία δύο ναυαγοσωστών, του Όσκαρ και του Γέραρντ, που θα ταξιδέψουν το φθινόπωρο του 2015 στη Λέσβο λίγο αφού θα δουν μια φωτογραφία ενός μικρού αγοριού που πνίγεται στη Μεσόγειο.

Θα φθάσουν στο νησί και θα ανακαλύψουν μια σοκαριστική πραγματικότητα: χιλιάδες άνθρωποι να ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διασχίσουν τη θάλασσα, ώστε να αποδράσουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και δυστυχίες της χώρας τους. Θα δουν επίσης την αδιαφορία των αρχών για την ανθρώπινη ζωή.

Οπότε ο Όσκαρ και ο Γέραρντ, μαζί με την Έσθερ, το Νίκο και άλλα μέλη της ομάδας θα επιχειρήσουν να κάνουν αυτό που αρνούνται οι αρχές, να προσφέρουν στήριξη στα χιλιάδες άτομα που τη χρειάζονται. Το ταξίδι τους θα είναι μια οδύσσεια που θα τους αλλάξει για πάντα.

Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ηθοποιούς της ταινίας, Βασίλη Μπισμπίκη και Γιώτα Φέστα, καθώς και με τον ακτιβιστή και διασώστη, Ιάσονα Αποστολόπουλο.