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Οι 23 καλύτερες Ελληνίδες Μαραθωνοδρόμοι όλων των εποχών -Οι τρείς πατρινές

Οι 23 καλύτερες Ελληνίδες Μαραθωνοδρόμοι...

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Αυτές είναι οι 23 καλύτερες Ελληνίδες Μαραθωνοδρόμοι όλων των εποχών μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΓΑΣ!
Α/Α Επίδοση Άνεμος Σημειώσεις Όνομα Έτος Γεν/σης Σωματείο Σειρά Αγώνας Πόλη Ημ/νία Αγώνα
1 2:33.40 ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 1968 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ -13 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ Α/Γ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 23/08/1998
2 2:34.24 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1964 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ -6 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Δ.ΒΕΡΟΛΙΝΟ 01/10/1989
3 2:34.26 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΙ-ΜΑΡΙΑ 1990 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 -10 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 19/01/2020
4 2:35.31 ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ 1988 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ -10 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 07/04/2019
5 2:36.57 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1969 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -13 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 28/09/2003
6 2:38.27 ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1981 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ -15 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΡΙΣΙ 07/03/2013
7 2:38.36 ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1965 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ -10 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 22/04/2001
8 2:39.10 ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ -12 ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 29/09/2013
9 2:39.52 ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1989 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ -28 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 27/09/2015
10 2:40.36 ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1977 Α.Ε.Κ -1 ΠΑΝΕΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 31/10/2010
11 2:40.42 ΔΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ 1980 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -11 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 22/04/2007
12 2:40.54 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΜΑΓΔΑ-ΠΟΥΛΟΣ 1973 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ -3 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 11/10/2009
13 2:41.05 ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1977 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -2 ΠΑΝΕΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
14 2:41.44 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -36 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ 5/12/2021
15 2:43.00 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ -6 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΝΣΕΝΤΕ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 17/04/2016
16 2:44.01 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1991 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ -23 ΔΙΕΘΝ.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 07/04/2019
17 2:44.24 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΥΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1964 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ -1 ΒΑΛΚΑΝ.ΠΑΝΕΛΛ ΑΓΡΙΝΙΟ 06/04/1997

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