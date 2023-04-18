Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 19, την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
Πρεσβυτέρα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 12.30 μ.μ. εκ της οικίας μας και του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Μπόσι Ηλείας και παρακαλούμε τους συγγενείς καιφίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της.
Τα τέκνα της: ΙΕΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΕΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τα εγγόνια
Τα αδέλφια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
Η προσέλευση στον Ιερό Ναό θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες για τον covid 19.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39 ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129
parazafeirisfunerarl.gr - email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΙΟΝ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ,ΣΤΕΛΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ
ΧΑΡΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡ. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟ – ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ11:30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:ΟΟ Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΑΡΙΣ, ΜΥΡΙΑΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΙΩΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΟΙ ΔΩΡΕΕΣ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΜΕ ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
σύζυγο,πατέρα & αδελφό
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΚΟΤΣΑ
ΕΤΩΝ:88
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 19-4-2023 και ώρα 1.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Παναγιώτα Καραγιάννη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αθανασία Κοτσά,
Αγγελική Κοτσά
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΑΒΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ & ΑΡΕΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΒΟΥΡΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΝΙΩΤΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΟΥΡΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysiou[email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΚΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Παρασκευή 21-4-2023 και ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Τέρψης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΙΡΗΣΗ
Τα εγγόνια της: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΣΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
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