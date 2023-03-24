Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τραγωδία στα Τέμπη Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια Σεισμός στην Τουρκία ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25, την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΞΕΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΞΕΝΟΦΩΝ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΓΙΑΓΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-3-2023 & ΩΡΑ 12:00  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ

ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ

ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΟ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ

OI  AΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ         

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357.

-------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΖΑΓΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ       

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ  ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Λαμπίρι: Στα χέρια επενδυτή ο παράδεισος του θέρετρου «Club Mediterranee»- Έπεσαν σήμερα υπογραφές

Το μήνυμα του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, για την 25η Μαρτίου

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου για τον θάνατο του Δημήτρη Γεωργόπουλου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τελεταί - Μνημόσυνα Διαμαντόπουλος Κηδείες Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου

Info