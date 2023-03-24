Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25, την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΞΕΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΞΕΝΟΦΩΝ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΓΙΑΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-3-2023 & ΩΡΑ 12:00 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ
OI AΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΖΑΓΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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