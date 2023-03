Πέντε top βιταμίνες που θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Ισχυρός σύμμαχος της καλής μας υγείας θεωρούνται και τα τρόφιμα που επιλέγουμε να βάλουμε στο πιάτο μας.

Ορισμένα μάλιστα ενισχύουν και τη δράση του ανοσοποιητικού σε πρώτη φάση και πολύ πριν έρθει ο οργανισμός μας αντιμέτωπος με κάποιον παθογόνο οργανισμό ή ιό.

Για να είναι όμως το ανοσοποιητικό σύστημα σε κατάσταση ετοιμότητας, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε σε επάρκεια τις παρακάτω βιταμίνες:

Βιταμίνη C

Ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι ίσως είναι κι ένα από τα παλαιότερα γιατροσόφια, καθώς η βιταμίνη C είναι και η πρώτη που έρχεται στο νου για την ανακούφιση του κρυολογήματος. Η βιταμίνη C δρα ως αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να προστατεύσει το σώμα σας από τις τοξίνες που προκαλούν τη φλεγμονή.Επιστημονικά μιλώντας, έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του κρυολογήματος, αλλά αντίστοιχα, και η έλλειψή της μας κάνει πιο επιρρεπείς σε ασθένειες.

Ψευδάργυρος

Αν και ο ψευδάργυρος δεν είναι βιταμίνη αλλά μέταλλο, θεωρείται απαραίτητο ενισχυτικό στοιχείο του ανοσοποιητικού συστήματος. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα ψευδαργύρου μπορεί να μειώσουν τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Η ανεπάρκειά του όμως, επηρεάζει το ίδιο σημαντικά την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.

Τρόφιμα πλούσια σε ψευδάργυρο είναι το μοσχάρι, τα θαλασσινά, τα φασόλια, οι ξηροί καρποί και το τόφου.

Βιταμίνη D

Η επάρκεια στη βιταμίνη του ήλιου προάγει την υγεία σας κατά τους χειμερινούς μήνες, ρυθμίζοντας την αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και μειώνοντας τη συχνότητα των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού. Επειδή, όμως, η ανεπάρκειά της είναι ένα σύνηθες φαινόμενο ακόμα και σε ηλιόλουστες χώρες όπως η Ελλάδα, φροντίστε να ελέγχετε συχνά τις τιμές της.

Βιταμίνη Β6

Μια λιγότερο γνωστή βιταμίνη του συμπλέγματος Β, μαζί με την Β12, παίζει βασικό ρόλο στην ενισχυμένη ανοσολογική απόκριση. Η βιταμίνη Β6 ενθαρρύνει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων και Τ-κυττάρων που βοηθούν το σώμα σας να καταπολεμήσει βακτήρια και ιούς. Καλύτερες πηγές της θεωρούνται τα ρεβίθια, το μοσχάρι και το συκώτι μοσχαριού, τα ψάρια, το στήθος κοτόπουλου, τα εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού, οι πατάτες, η γαλοπούλα, οι μπανάνες, το πλιγούρι, το τυρί cottage και το κολοκύθι.

Βιταμίνη Ε

Η βιταμίνη Ε είναι μια άλλη λιποδιαλυτή βιταμίνη με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην υποστήριξη της παραγωγής ανοσοποιητικών κυττάρων και προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. Για να ενισχύσετε την πρόσληψή της, μπορείτε να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας με τρόφιμα όπως σπόρους, ξηρούς καρπούς, μπρόκολο, ακτινίδια, μάνγκο, ντομάτες και σπανάκι.

