Richard Belzer: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του «Law & Order»

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2

Γεννήθηκε στο Μπρίτζπορτ του Κονέκτικατ, όπου όπως είχε πει, ξεκίνησε τις εμφανίσεις του ως κωμικός προσπαθώντας να κάνει τη μητέρα του, που τον κακοποιούσε σωματικά, να γελάσει. Ο Μπέλζερ έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο ξεκαρδιστικό The Groove Tube (1974) και έπειτα ζέστανε το κοινό στις πρώτες μέρες του Saturday Night Live.

Η επιτυχία του στο The Groove Tube τον οδήγησε σε stand-up εμφανίσεις σε κλαμπ της Νέας Υόρκης όπως το Catch a Rising Star, το Improv και το Pips. Εμφανίστηκε στο National Lampoon Radio Hour μαζί με τους Chase, John Belushi, Gilda Radner, Bill Murray και Harold Ramis. Και όταν ο Lorne Michaels ξεκίνησε το Saturday Night Live το 1975, επέλεξε τον Μπέλζερ για να είναι ο κωμικός που θα προθέρμαινε το κοινό. (Ο Belzer είπε ότι το The Groove Tube ήταν η έμπνευση του Michael για το SNL).

Ο Μπέλζερ έπαιξε επίσης στο Fame (1980) και στο Scarface (1983) και είχε μικρούς ρόλους στο Author! Author! (1982), Night Shift (1982), Flicks (1983), America (1986), Fletch Lives (1989), The Big Picture (1989), The Bonfire of the Vanities (1990), Get on the Bus (1996) και The Man in the Moon (1999).

Είχε επίσης ρόλο στη σειρά The Flash της δεκαετίας του 1990, έπαιξε τον επιθεωρητή Henderson στο Lois & Clark: The New Adventures of Superman και έκανε εμφανίσεις σε μουσικά βίντεο για την Pat Benatar και τους Mike + the Mechanics.

Υπήρξε οπαδός θεωριών συνωμοσίας, γράφοντας τέσσερα διαφορετικά βιβλίαγια τις πεποιθήσεις του. Είχε δε κάποτε χαρακτηρίσει τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης σαν «γεγονός ψευδούς σημαίας».

Παντρεύτηκε τρεις φορές, ενώ μήνυσε τον επαγγελματία παλαιστή του κατς Χαλκ Χόγκαν (Hulk Hogan). Ο ηθοποιός είχε ζητήσει να εμφανιστεί ο επαγγελματίας παλαιστής στην εκπομπή του το 1985, λίγες μέρες πριν από τη διοργάνωση κατς WrestleMania.