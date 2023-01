Τι προβάλλουν τα Options Cinemas από τις 19 έως και τις 25 Ιανουαρίου 2023

Το φιλμ «Πίσω από τις Θημωνιές - Behind the Haystacks» είναι η 1η μεγάλου μήκους ταινία της γεννημένης στην Αθήνα το 1982, Ασημίνας Προέδρου, η οποία είναι η δημιουργός της πολυβραβευμένης μικρού μήκους ταινίας «Red Hulk» (2013) που κέρδισε το Χρυσό Διόνυσο στο Φεστιβάλ Δράμας (2013) και το Α΄ Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους στις Νύχτες Πρεμιέρας (2013) και έκανε διεθνή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Clermont- Ferrand (2014).

Αίθουσα 6 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο,

Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά εκτός Σαββάτου,

Αίθουσα 7 στις 19.00 καθημερινά (3d),

Αίθουσα 5 στις 20.20 καθημερινά

"Αvatar: The Way of Water"

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του 1ου Avatar σε σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ, Τζέιμς Κάμερον με τη διάρκεια του φτάνει τα 190 λεπτά. Προβάλλεται και σε 3d.

Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldaña) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Δεκατρία (13) χρόνια πριν ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον «Τιτανικό», James Cameron μάς σύστησε έναν πρωτόγνωρο κόσμο με το επικό Avatar, μια ταινία που άλλαξε τους κανόνες της κινηματογραφικής εμπειρίας και σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον πλανήτη Πανδώρα και να αφεθούμε σε ένα νέο, καθηλωτικό κινηματογραφικό ταξίδι με την πρώτη follow-up εντυπωσιακή ταινία, το πολυαναμενόμενο Avatar: The Way of Water. Στο οικολογικό έπος μιας οικογένειας που, με φόντο συναρπαστικούς κόσμους πάνω και κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, παλεύει να παραμείνει ζωντανή και ενωμένη, πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion και Bailey Bass.

Διανομή από την Feelgood.

Η ταινία σε σχεδόν 5 εβδομάδες προβολής στις Ελληνικές αίθουσες έχει φτάσει τα 368.000 εισιτήρια.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευτεί στα 1 δις 916 εκατ. δολάρια.