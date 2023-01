Μάκης Παπαδημητρίου: Βρέθηκε σε λίστα με τις κορυφαίες ερμηνείες παγκοσμίως για το 2022

Μπορεί η διαδρομή του να είναι σχετικά αθόρυβη στον χώρο της υποκριτικής, αλλά έχει δώσει δυνατές ερμηνείες – για μία από τις οποίες, μάλιστα, και συγκεκριμένα για το ρόλο του στο έργο «Motortown» του Σάιμον Στίβενς, τιμήθηκε το 2009 με το θεατρικό Βραβείο Χορν.

Φέτος έρχεται και το «Vanity Fair» να ξεχωρίσει το ταλέντο του Μάκη Παπαδημητρίου (τον οποίο μπορούμε να απολαύσουμε στην τηλεοπτική σειρά «Αόρατοι» της Cosmote TV), για την ερμηνεία του στην ταινία «Flux Gourmet», του Peter Strickland, σκηνοθέτη του «Δούκα της Βουργουνδίας» (2014).

Η «Flux Gourmet», σύμφωνα με την περιγραφή του «Vanity Fair», είναι ένα βασίλειο σουρεαλιστικής τρέλας, τοποθετημένο, όπως εξηγεί το imdb.com, σε ένα ινστιτούτο αφιερωμένο σε γαστρονομικές περφόρμανς, όπου μια κολεκτίβα βρίσκεται μπλεγμένη ανάμεσα σε παιχνίδια εξουσίας, καλλιτεχνικές βεντέτες και γαστρεντερικές διαταραχές.

«Όταν δεν δημιουργούνται νέα έργα, υπάρχει παρασκηνιακό δράμα, και ρομάντζο, ανάμεσα στη βασική καλλιτέχνιδα (Fatma Mohamed), τους δύο βοηθούς της (Asa Butterfield, Ariane Labed), τη διευθύντρια του ινστιτούτου (Gwendoline Christie) και μια μπάντα τρομοκρατών μουσικών/σεφ ονόματι The Mangrove Snacks. Το βλέμμα του Παπαδημητρίου δίνει νόημα στο χάος, ενώ αγωνίζεται ενάντια σε μια όλο και πιο απελπιστική και μυστηριώδη γαστρεντερική ενόχληση. Εν καιρώ γίνεται κομμάτι μιας περφόρμανς με την πιο κινηματογραφική κολονοσκόπηση στον κόσμο. Ένα καταραμένο αριστούργημα», σύμφωνα με τον editor Jordan Hoffman.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια λίστα του «Vanity Fair» για τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς συναντάμε επίσης αστέρες διεθνούς βεληνεκούς όπως οι Cate Blanchett (Tár), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Michelle Yeoh της αναπάντεχης κινηματογραφικής επιτυχίας «Everything Everywhere All At Once», αλλά και σύσσωμο το καστ της σειράς «The Bear».

