Κοινωνία 2022: Αυτοί που προσέφεραν, διακρίθηκαν, συζητήθηκαν και ξεχώρισαν

17/02/2022

ΕΥΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ζακλίν ντε Ρομιγί» του Υπουργείου Παιδείας βραβεύτηκαν οι μαθητές που αποτελούν την Ελληνική Εθνική Ομάδα Ρομποτικής “First Global Challenge Team Greece”, η οποία κέρδισε τρία μετάλλια στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge “Discover and Recover 2021”, που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και στην οποία συμμετείχαν εθνικές ομάδες από 191 χώρες. Η ομάδα, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία FIRST Global Challenge Award στον τομέα της Υγείας, το ασημένιο μετάλλιο για το project «Πανάκεια» στην κατηγορία FIRST Global Challenge Award και το χάλκινο μετάλλιο καθώς και την 3η θέση στην γενική κατάταξη της Ολυμπιάδας.

Το ρομπότ «Πανάκεια» έχει τη δυνατότητα να απολυμαίνει ένα μικρό χώρο, να παρακολουθεί την πίεση, τη θερμοκρασία, το οξυγόνο πολλών ασθενών συγχρόνως, να υπενθυμίζει τη λήψη και τη δοσολογία φαρμάκων, να λαμβάνει φωτογραφίες, να μπορεί να παρέχει οξυγόνο σε ένα ασθενή και μέσω μιας εφαρμογής να ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό για την πορεία του ασθενή.