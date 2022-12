5 Μεγαλειώδεις Τελετές Αποφοίτησης από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Σημαντικές στιγμές, επιστέγασμα πολυετούς προσπάθειας και αφοσίωσης, έζησαν οι απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στις πέντε λαμπρές Τελετές Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Παρουσία 9.500 καλεσμένων, εκλεκτών ομιλητών, των καθηγητών, των φίλων και των οικογένειών τους, οι απόφοιτοι γιόρτασαν την ολοκλήρωση των σπουδών τους και πέταξαν τα καπέλα τους ψηλά, σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, παραλαμβάνοντας τα πτυχία τους από πέντε διακεκριμένα συνεργαζόμενα Βρετανικά Πανεπιστήμια, το University of East London, το Queen Margaret University, το Oxford Brookes University, το Solent University του Southampton και το University of Portsmouth.

Οι φετινές Τελετές Αποφοίτησης είχαν μία ιδιαίτερη βαρύτητα για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, καθώς συνέπεσαν χρονικά με τη συμπλήρωση 40 χρόνων ιστορίας και επιτυχημένης διαδρομής, που το οδήγησαν στο να πρωταγωνιστεί στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και να αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα.

Στον χαιρετισμό του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος ανέφερε: «Είναι μεγάλη η συγκίνηση να βλέπουμε ότι χρόνο με τον χρόνο έναν ιδιωτικός εκπαιδευτικός Οργανισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ σταθερά δομημένος, μεγαλουργεί. Και για να μεγαλουργήσει βασίζεται στο προσωπικό, στους καθηγητές και σε εσάς τους φοιτητές και τους γονείς. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε οι μεγαλύτεροι πάροχοι της Τριτοβάθμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα». Έπειτα, συνέχισε απευθυνόμενος στους αποφοίτους με τα εξής λόγια: «Όλοι θα σας πουν σήμερα “καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία”. Εγώ θα σας πω να είστε πάνω απ’ όλα ευτυχισμένοι, γιατί αυτό είναι που μετράει στη ζωή. Δεν είναι μόνο το επάγγελμα, δεν είναι μόνο το λειτούργημα, αλλά είναι και η προσωπική και οικογενειακή σας ευτυχία».

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο

Προσκεκλημένοι ομιλητές στις Τελετές Αποφοίτησης που έλαβαν χώρα στην κατάμεστη αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ήταν η κα. Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, η κα. Μαρίνα Οικονόμου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονική Σύμβουλος & Visiting Professor στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, και ο κ. Οδυσσέας Ντότσικας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Think Digital.

Η κα. Αντωνάκου τόνισε στην ομιλία της: «Σημασία δεν έχει τι επαγγέλλεσαι, σημασία έχει πώς ζεις τη ζωή σου, πόση περιέργεια, πάθος και ενθουσιασμό έχεις για να μάθεις, για να εξελιχθείς, για να δοκιμάσεις, για να ζεις τη ζωή σου στο έπακρο κάθε μέρα». Επίσης, μετέφερε ένα αισιόδοξο μήνυμα αναδεικνύοντας πως ζούμε στην καλύτερη πραγματικότητα που υπήρξε ποτέ. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μπορεί να ακούγεται περίεργο, κι όμως, αν δείτε τα νούμερα, τα γεγονότα, αν δείτε όλους τους δείκτες, είτε αυτό είναι ο δείκτης φτώχειας, παγκόσμιου πληθυσμού, είτε ο δείκτης παιδικής θνησιμότητας, η πρόσβαση στην υγεία, η πρόσβαση στην παιδεία, η πρόσβαση στη δημοκρατία, είμαστε στον καλύτερο κόσμο που υπήρξε ποτέ».

Ο κ. Αποστολόπουλος, αφού κάλεσε την ελληνική Πολιτεία να αγκαλιάσει θεσμικά την ιδιωτική εκπαίδευση όπως έχει συμβεί σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά: : «Με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο μοιραζόμαστε την ίδια μακρόπνοη στρατηγική: συστηματική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, σε υποδομές, σε ανθρώπους, σε τεχνολογία, μέχρι και συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε ανθρώπινους πόρους. Οι επιτυχίες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχουν διεθνή εμβέλεια. Παράγει εξαιρετικά στελέχη και επαγγελματίες». Στη συνέχεια, απευθύνθηκε προς τους απόφοιτους, τονίζοντας τα εξής: «Καθώς η εργασία θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, ο μόνος τρόπος για να είστε ευτυχισμένοι είναι να κάνετε κάτι που εσείς πιστεύετε πως είναι σπουδαίο, και ο τρόπος για να κάνετε κάτι σπουδαίο είναι να το αγαπήσετε. Αν δεν έχετε σκεφτεί ακριβώς τι είναι ακόμα αυτό το σπουδαίο, μην επαναπαυτείτε, συνεχίστε να το ψάχνετε και όταν θα το βρείτε θα το καταλάβετε».

Μια εμπνευσμένη ομιλία πραγματοποίησε η κα. Οικονόμου, τονίζοντας μεταξύ άλλων «είστε οι νέοι που τώρα βγαίνετε στον στίβο της επαγγελματικής ζωής, της ζωής για να δημιουργήσετε. Ο κόσμος μας είναι αντιμέτωπος με συμπληγάδες. Τη ζωή μας, όμως, τη φτιάχνουμε εμείς, παίρνοντας το νήμα της στα χέρια μας. Και σε αυτό το στάδιο της ζωής σας, στη νέα σας αρχή, στη νέα σας αφετηρία, πρέπει να αδράξετε τη ζωή, να δώσετε ένα νέο νόημα στην εκκίνηση, να χτίσετε το δικό σας μέλλον».

«Η ανάγκη εκπαίδευσης δεν σταματάει σήμερα. Θα πρέπει διαρκώς να παραμένουμε σε εγρήγορση, διαρκώς να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, γιατί αλλάζει ο κόσμος πολύ πιο γρήγορα γύρω μας. Ορίστε μόνοι σας τι σημαίνει επιτυχία και ίσως χρειαστεί να το αλλάξετε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής σας», ανέφερε με τη σειρά του ο κ. Ντότσικας, καλώντας τους απόφοιτους να βρουν τη δική τους φλόγα και να αγαπήσουν αυτά που κάνουν.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η απονομή Τιμητικού Διδακτορικού (Honoris Causa) από το Queen Margaret University στον κ. Δημήτρη Διαμαντή, Principal του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, για την πολυετή συνεισφορά του στην εκπαίδευση.

Αντίστοιχα, στις Τελετές Αποφοίτησης που έλαβαν χώρα στην κατάμεστη αίθουσα «Φίλων της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, κεντρικοί ομιλητές ήταν σημαίνοντα και διακεκριμένα πρόσωπα από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και αρχιτεκτονικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, προσκεκλημένοι ήταν ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κα. Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Sani/Ikos και ο πολυβραβευμένος Αρχιτέκτονας κ. Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος ανέλαβε και την ανάπλαση της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε στην ομιλία του: «Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ανοίγει τον δρόμο για να διορθωθεί η στρέβλωση της μη ύπαρξης ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Μια στρέβλωση που μας στοιχίζει χρήματα, θέσεις εργασίας, έρευνα ουσιαστική και ποιοτική, αλλά και ανθρώπινα μυαλά. Ακόμα και η δημόσια εκπαίδευση θα είχε ωφεληθεί αν υπήρχαν πανεπιστήμια ιδιωτικά, αν για παράδειγμα το Μητροπολιτικό Κολλέγιο μπορούσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είμαι βέβαιος πως με τις προσπάθειες που κάνει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο θα μπορέσουμε σύντομα στη χώρα μας να δούμε αυτό να αλλάζει». Επιπλέον, κάλεσε τους απόφοιτους να εξειδικευτούν, ώστε να γίνουν χρήσιμοι στην αγορά εργασίας και αναγνώρισε ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δεν παρέχει απλά υπηρεσίες εκπαίδευσης, αλλά υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης.

Η κα. Πατουλίδου, με τη σειρά της, τόνισε προς τους απόφοιτους τα εξής: «Μόνο αν εσείς αφήσετε να σας “κοντύνουν”, θα “κοντύνετε”. Αν εσείς από αποτυχία ξανασηκωθείτε, η ζωή είναι δική σας. Και ειλικρινά, μην ακούτε τη βοή της γνώμης άλλων. Ακούστε τη γνώμη τη δική σας. Εμπιστευτείτε την».

Ο κ. Ανδρεάδης εστίασε στην ποιότητα των σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο γίνεται μια εξαιρετική δουλειά». Επιπλέον, στην ομιλία του προς τους απόφοιτους επισήμανε τα εξής: «Να πιστέψετε στις ικανότητές σας, είστε ελίτ, ελίτ στον ευρωπαϊκό, στον παγκόσμιο χώρο. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ νέους ικανούς ανθρώπους. Να είστε συγκεντρωμένοι, να είστε αποφασισμένοι, να δουλέψετε σκληρά για να πετύχετε».

Τέλος, ο κ. Νικηφορίδης επισήμανε στη δική του ομιλία τα εξής: «Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε ακόμα καλύτερα. Είναι γεγονός ότι η περίοδος που ζούμε είναι δύσκολη. Αλλά οι δύσκολες περίοδοι είναι αυτές που μας δίνουν και τις περισσότερες ευκαιρίες. Να αναζητήσετε με υπομονή και επιμονή τον δρόμο σας. Και να προσφέρετε σε όλους εμάς και το δικό σας αγαθό».

Επιπλέον, χαιρετισμό απηύθυνε, μαγνητοσκοπημένα, και ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο οποίος ανέδειξε το σημαντικό έργο που γίνεται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και προέτρεψε τους απόφοιτους να μη σταματήσουν να εξελίσσονται ποτέ.

Με την παρουσία τους τίμησαν τις πέντε Τελετές Αποφοίτησης και εξέχοντα ακαδημαϊκά στελέχη των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων. Το University of East London εκπροσώπησαν ο Professor Hassan Abdalla, Provost, καθώς και ο Dr Paul Marshall, Pro-Vice-Chancellor (Careers & Enterprise). Tο Queen Margaret University εκπροσώπησε ο Professor Richard Butt, Deputy Principal. Αντίστοιχα από το Solent University παρευρέθηκε στις Τελετές ο Kunal Anand, Head of Maritime Professional Courses, ενώ από το Oxford Brookes University η Dr Sara Hannam, Interim Associate Dean Strategy and Development, Oxford Brookes Business School & Head of Global Partnerships, Oxford Brookes Global, και ο Dr Nick Wilton, Associate Dean, Professional Education & Accreditation.

Επιβραβεύοντας την ακαδημαϊκή αριστεία

Στις Τελετές Αποφοίτησης βραβεύθηκαν οι απόφοιτοι που ξεχώρισαν με τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, ενώ θεσμοθετήθηκε κι ένα νέο βραβείο, το “Paxinos Award” προς τιμήν του καθηγητή Γιώργου Παξινού, του διεθνούς φήμης Έλληνα νευροεπιστήμονα και ψυχολόγου, που χαρτογράφησε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το “Paxinos Award” θα απονέμεται ετησίως στον απόφοιτο ή στην απόφοιτο Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό ύψους 1.000 ευρώ, δωρεά του καθηγητή Γιώργου Παξινού.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν απονομές βραβείων σε ακαδημαϊκούς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου που ξεχώρισαν. Ειδικότερα, απονεμήθηκαν τα βραβεία “Academic Recognition & Excellence Award” - ως αναγνώριση του εξαιρετικού ακαδημαϊκού επιτεύγματος – και “Academic Ethos & Integrity Award”, ως αναγνώριση του ήθους και της συνέπειας στο διδακτικό καθήκον.

