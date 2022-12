To BEST ΜAGAZINE γίνεται 15 χρόνων και το γιορτάζει με το πιο giga τεύχος που έγινε ποτέ! Από την Πέμπτη στα περίπτερα

Από την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, έχετε έναν ακόμη λόγο να πάτε στο περίπτερο!

To THE BEST MAGAZINE, το περιοδικό που άλλαξε τα δεδομένα του περιοδικού Τύπου στην Πάτρα, γίνεται 15 χρόνων και το γιορτάζει με το πιο giga τεύχος του που εκδόθηκε ποτέ!

300 σελίδες, 80 πρόσωπα, αφιερώματα, ιδέες, προτάσεις, λάμψη, αλλά και αναμνήσεις από μια διαδρομή φτιαγμένη από όνειρα, κατακτήσεις και ανατροπές, σας περιμένουν στο πιο μεγάλο, το πιο αισιόδοξο, το πιο ελπιδοφόρο ΒEST για την πιο μεγάλη γιορτή του χρόνου.

15 κεριά για το BEST MAGAZINE και στην… τούρτα μετράμε τρία μεγάλα αφιερώματα όλα επί 15!

-HEALTH 15 πρόσωπα από τον ιατρικό χώρο.

-ΒUSINESS 15 πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο.

-RETROSPECTIVE 15 ρεπορτάζ σταθμοί – από την πορεία του The Best Magazine

Στο επίμονα «έφηβο» BEST που …δεκαπενταρίζει διαβάστε επίσης:

-Μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Προορισμός Πάτρα»: Οι σουίτες, τα Airbnb, η γαστρονομία

-Μεγάλο αφιέρωμα για τον Γάμο και ό,τι κάνει μοναδική την ημέρα που τα αλλάζει όλα!

Μαζί και αφιέρωμα Beauty.

Πάνω από όλα όμως στο BEST ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 θα βρείτε αυτούς που ξεχωρίζουν, αυτούς που μάχονται και αυτούς που βιώνοντας το δικό τους success story, έχουν κάτι να σου πουν.

Happy Birthday BESTMAGAZINE λοιπόν με τους:

Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου

Το κορίτσι της Ολυμπιακής Φλόγας, είναι πλέον 28 ετών. Η πορεία της από τα χωριά SOS και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας στη διεθνή «αφρόκρεμα» νέων επιστημόνων.

Δανάη Στράτου

Η land art της περιπέτειας, οι οικογενειακές μνήμες της Πειραϊκής Πατραϊκής και η πολιτική στο πλευρό του Γιάννη Βαρουφάκη

Aριστοτέλη Γιαννόπουλο

Ο Πατρινός που έγινε λονδρέζος trader ενέργειας έχοντας ξεπεράσει έναν Γολγοθά για να επιβιώσει από σπάνιο σύνδρομο υγείας.

Βασίλη Ζούλια

Το μεγαλειώδες show που ετοιμάζει στην Πάτρα, η εμπειρία της Εmilly in Paris και οι προτάσεις του για το φετινό ρεβεγιόν

Τόμμυ και Γιάννη Ανδρουτσέλη

Οι Πατρινοί που με ορμητήριο την Ολλανδία «κατακτούν» την Ευρώπη με μια ψηφιακή πλατφόρμα για το ξύλο!

Ανδρέα Αλμύρα, Απόστολο Γεωργαρά, Σπύρο Λυκούδη, Ανδρέα Μπιτσάκο, Χρήστο Μπιτσάκο

Η πατρινή πεντάδα με τους πολίστες που γράφουν ιστορία στις πισίνες με την εθνική νέων.

Σοφία Καρπή

Η 16χρονη αμαζόνα και το άλογό της έχουν την ίδια ηλικία και «τρέχουν» μαζί προς την κορυφή.

Και τέλος, Ελληνική Διασπορά: Ξενάγηση σε μια πινακοθήκη μοναδική στο είδος της, στο Καστρίτσι που εκπλήσσει με οικουμενικές υπογραφές της σύγχρονης τέχνης

Χορηγοί έκδοσης: Ιππικός Όμιλος Ρίου, Bakalaros Group και My Way Hotel & Events.