Aπό 14 Δεκεμβρίου το εορταστικό καλάθι και το «Καλάθι του Αη Βασίλη» - Τι θα περιλαμβάνουν

Τις ανακοινώσεις για το εορταστικό καλάθι νοικοκυριού και το «καλάθι του Αη Βασίλη» έκανε σήμερα, Τετάρτη, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως γνωστοποίησε, το εορταστικό καλάθι νοικοκυριού θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Δεκεμβρίου και το «Καλάθι του Αη Βασίλη» θα αφορά αγορές παιχνιδιών.

Στο χριστουγεννιάτικο καλάθι θα συμπεριλαμβάνονται γαλοπούλα, μοσχάρι, τσουρέκι, βασιλόπιτα και σοκολάτα, ενώ τελικά μελομακάρονα και κουραμπιέδες δεν θα είναι στη λίστα.

Τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι του Άη Βασίλη»



Το καλάθι που θα περιλαμβάνει παιχνίδια θα ισχυσεί από 14 Δεκεμβρίου και έως 11 Ιανουαρίου και τα καταστήματα παιχνιδιών θα φτιάξουν το δικό τους καλάθι από τις εξής 10 κατηγορίες:

επιτραπέζια παζλ

παιχνίδια κούκλες και άλλα αξεσουάρ

βρεφικά παιχνίδια

φιγούρες δράσης

παιχνίδια κατασκευών με τουβλάκια

αθλητικά παιχνίδια -μπάλες κτλ.

λούτρινα παιχνίδια

μουσικά παιχνίδια

τηλεκατευθυνόμενα

ηλεκτρικά παιχνίδια



Οι λίστες αυτής της εβδομάδας



Ανανεώθηκαν οι λίστες των σούπερ μάρκετ για το «καλάθι του νοικοκυριού». Τα νέα προϊόντα και οι τιμές τους ισχύουν από σήμερα 7 Δεκεμβρίου έως και τις 13 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα λίστα έχουν συμπεριληφθεί και προϊόντα για διαβητικούς.

Παρακάτω θα δείτε τις λίστες σε τέσσερις αλυσίδες σούπερ μάρκετ:

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR 0.72€/τμχ

ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ 1.29€/τμχ

ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ 0.77€/τμχ

ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ 0.99€/τμχ

ΠΑΠΑΔ ΦΡΥΓ ΣΤΑΡ 4Χ127.5Γ ΔΩΡ 1 ΠΑΚ 1.22€/τμχ

AB SPAGHETTI N6 500GR 0.62€/τμχ

2 ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ.ΟΛΛ. ΚΙΒ.ΧΥΜΑ 4.99€/τμχ

AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ 800G 2.15€/τμχ

365 ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330ΓΡ 1.42€/τμχ

ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5.20€/τμχ

AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τμχ

ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τμχ

AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΠΛΗΡΕΣ 400G 0.86€/τμχ

AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τμχ

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ 1.35€/τμχ

ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM 3.98€/τμχ

GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.59€/τμχ

GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR 1.96€/τμχ

365 PASSATA ΤΟΜΑΤΑ 500GR 0.48€/τμχ

AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR 3.29€/τμχ

AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G 2.35€/τμχ

SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G 0.75€/τμχ

ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ 5.55€/τμχ

FYTEL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1ΛΤ 2.55€/τμχ

CAROLINA ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 2.55€/τμχ

365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG 1.45€/τμχ

365 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ 1KG 1.42€/τμχ

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG 1.15€/τμχ

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG 1.15€/τμχ

NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250 ΓΡ 1.66€/τμχ

ALMIRON 1+ GROWING UP 1LT 1.66€/τμχ

ALMIRON GROWING UP 2+ 1LT 1.66€/τμχ

ΦΙΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 194G 1.94€/τμχ

AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR. 2.37€/τμχ

PERLA MILD FILTER 250GR 2.86€/τμχ

PERLA CLASSIC FILTER 250GR 2.86€/τμχ

CANDEREL STEVIA POWEDR 500G 3.79€/τμχ

ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR 0.84€/τμχ

ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0.94€/τμχ

AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT 0.75€/τμχ

NATURA ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 80ML 0.70€/τμχ

ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ 6.75€/τμχ

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML 0.94€/τμχ

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML 0.94€/τμχ

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML 0.94€/τμχ

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML 0.98€/τμχ

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML 0.98€/τμχ

ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR 2.65€/τμχ

ORALB ΟΔ/ΜΑ 1 2 3 75ML 0.98€/τμχ

365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY 2.99€/τμχ

CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T. 1.35€/τμχ

CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T. 1.35€/τμχ

CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36 1.85€/τμχ

CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T. 1.35€/τμχ

CARE TAMPON CONT REGULAR 32T 2.66€/τμχ

MILLHOUSE ΝΙΦ.ΒΡΩΜΗΣ 500Γ(0.20Ε) 1.01€/τμχ

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML 2.47€/τμχ

KARAVAKI ΣΑΠΟΥΝΙ CHAMOMILE 125G 0.38€/τμχ

SANI ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ MEDIUM N2 15T 7.56€/τμχ

SANI ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ LARGE N3 12T 7.56€/τμχ

SANI ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ EXTR.LARGE N4 10T 7.56€/τμχ

BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T 10.89€/τμχ

BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T 10.89€/τμχ

BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T 10.89€/τμχ

BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T 10.89€/τμχ

BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T 10.89€/τμχ

BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T 10.35€/τμχ

BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T 10.31€/τμχ

CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM 2.42€/τμχ

CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM 2.42€/τμχ

SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML 1.90€/τμχ

365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΒΟΔΙΝΟ 1240ΓΡ 1.49€/τμχ

365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ 1.49€/τμχ

365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ 0.60€/τμχ

AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0.90€/τμχ



Σκλαβενίτης

ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 0.76€/τμχ

ΑΡΤ/ΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680gr 1.29€/τμχ

ΑΡΤ/ΜΑ ΛΕΥΚΟ ΨΗΜ/ΚΤΨ 350G 0.76€/τμχ

ΑΡΤ/ΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ ΨΗΜ/ΚΤΨ 350G. 0.76€/τμχ

ΑΡΤ/ΜΑ ΚΑΤΣΕΛ.ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤΕΣ 500gr 1.68€/τμχ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ 1.24€/τμχ

MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τμχ

MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τμχ

ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ Ε/Ζ 4.65€/τμχ

ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ 4.65€/τμχ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛ.ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ 2.95€/τμχ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝ Ε/Ζ 2.95€/τμχ

ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΤΟΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.88€/τμχ

ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ 1.17€/τμχ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 5.9€/τμχ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L 1.12€/τμχ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L 1.12€/τμχ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L 1.12€/τμχ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L 1.12€/τμχ

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G * 0.84€/τμχ

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G * 0.84€/τμχ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔ ΜΑΡΑΤΑ 3.9% ΕΛΛ.3Χ200ΓΡ 1.35€/τμχ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τμχ

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ 4.08€/τμχ

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 7.9€/τμχ

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ 2.77€/τμχ

ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 300G 2.94€/τμχ

ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G 0.48€/τμχ

ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ M-ΜΕΣΑΙΑ 15ΤΕΜ 2.98€/τμχ

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ MEDIUM 10ΤΕΜ 2€/τμχ

ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G 0.75€/τμχ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT 5.55€/τμχ

ΗΛΙΕΛΑΙΟ EL DION 1L 2.35€/τμχ

ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ 1.56€/τμχ

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ 1.45€/τμχ

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.SUGARTIA 1K EE 1.15€/τμχ

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E 1.15€/τμχ

ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40) 2.5€/τμχ

ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 1+ 1L 1.73€/τμχ

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ BONORA 194ΓΡ 1.95€/τμχ

ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ BONORA 100ΓΡ 2.15€/τμχ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΟΝΟRA ΚΛΑΣΣ 500ΓΡ 5.9€/τμχ

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ SLIMFIX ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ 60ML 2.5€/τμχ

ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ Χ.ΓΛ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 400G 2.18€/τμχ

KAKAO BONORA 125ΓΡ 0.84€/τμχ

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 0.94€/τμχ

ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L 0.75€/τμχ

ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L 0.75€/τμχ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML 0.7€/τμχ

DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ 3.55€/τμχ

DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ 1.85€/τμχ

ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DROLIO ULT LEMON 1250ML 0.94€/τμχ

PLANET ΠΙΑΤΩΝ ANTIBACTERIAL 425ML 0.86€/τμχ

ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ 2.65€/τμχ

ΟΔ/ΜΑ COLGATE PROT CARRIES 2X90ML(ΠΡΟΣΦ) 3.28€/τμχ

ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G 2.78€/τμχ

ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ. 3.04€/τμχ

ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ CAREFREE ALOE 56T. 2.36€/τμχ

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ 2.59€/τμχ

-0.2ΜΙLLHOUSE QUICK OAT ΝΙΦ ΒΡΩΜ500 1.03€/τμχ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ SYOSS KERATIN 750ML. 3.7€/τμχ

ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE LILLY & LIME 125ΓΡ 0.38€/τμχ

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤ.SLIP SETTE COMF.MED Νο2 15Τ 6.7€/τμχ

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤ.SLIP SETTE COMF.LARG Νο3 12Τ 6.7€/τμχ

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤ.SLIP SETTE COMF.XL Νο4 10Τ 6.7€/τμχ

BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ 10.88€/τμχ

BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ 10.88€/τμχ

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ 10.88€/τμχ

BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ 10.88€/τμχ

BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ 10.88€/τμχ

ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ 2.48€/τμχ

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ&ΣΑΜΠ.SETTE BABY ANTΛ.500ML 1.9€/τμχ

ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΡΕΑΣ 1230ΓΡ 1.48€/τμχ

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ 0.6€/τμχ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG 0.9€/τμχ



LIDL

Επιλογής Ρύζι γλασέ 2kg 2.59€/τμχ

Χρυσός Μύλος Ψωμί για τοστ σταρένιο 680g 1.29€/τμχ

Φρατζόλα 1kg 1.19€/τμχ

Χρυσός Μύλος Φρυγανιές σίτου 4x125g 1.19€/τμχ

Combino Ζυμαρικά Spaghetti 1kg 1.22€/τμχ

Τηγανιά χοιρινή 500g 2.75€/τμχ

Στήθος κοτόπουλου Ελλάδας 530g 3.79€/τμχ

Αγροικία Παριζάκι γίγας 1000g 3.35€/τμχ

Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι το κιλό 4.95€/τμχ

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες 1l 1.11€/τμχ

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 1.5% ελαφρύ 1l 1.11€/τμχ

Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο 410g 0.84€/τμχ

Γάλπο Γιαούρτι αγελάδος 3.9% 3x200g 1.35€/τμχ

ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι αγελάδος 2% 3x200g 1.35€/τμχ

Φέτα Π.Ο.Π. 1kg 9.49€/τμχ

Milbona Gouda σε φέτες 400g 3.19€/τμχ

ΓΑΛΠΟ Ημίσκλ.τυρί Light/Κλασσικό σε φέτες 200g 2.49€/τμχ

Τομάτες στον τρίφτη 500g 0.59€/τμχ

Φρέσκα αυγά M 12 τεμ. 2.35€/τμχ

Vita D'or Μαργαρίνη φυτική 72% λιπαρά 250g 0.75€/τμχ

Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1l 5.55€/τμχ

Sanola Ηλιέλαιο 1l 3.30€/τμχ

Στρογγ. ψιλά φασολάκια κατεψυγμένα 1kg 1.45€/τμχ

Vegeterra Αρακάς κατεψυγμένος 1kg 1.55€/τμχ

Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1kg 1.15€/τμχ

Γιώτης Φαρίν Λακτέ -0.40? 300g 2.36€/τμχ

Δέλτα Advance γάλα 1l 2.10€/τμχ

Bellarom Ελληνικός καφές κλασικός 340g 3.29€/τμχ

Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic 200g 4.09€/τμχ

Bellarom Καφές φίλτρου Strong 500 5.89€/τμχ

Cologran Υποκατάστατο ζάχαρης 72g 1.69€/τμχ

Belbake Κακάο σκόνη 250g 1.65€/τμχ

Επιλογής Φακές ψιλές 1kg 1.95€/τμχ

Eviva Χυμός πορτοκάλι 100% 1l 0.68€/τμχ

Κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό Pure Fresh Almond Sea Breeze 1l 0.99€/τμχ

Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις 2.2l 3.69€/τμχ

W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο 1250ml 0.94€/τμχ

W5 Υγρό πιάτων Perle/Original συμπυκνωμένο 500ml 0.95€/τμχ

Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα 800g 2.65€/τμχ

Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint 125ml 0.99€/τμχ

Floralys Χαρτί υγείας 2πλα φύλλα 12 τεμ. 3.19€/τμχ

Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera 20 τεμ. 1.15€/τμχ

Crownfield Νιφάδες βρώμης 500g 0.99€/τμχ

Cien Σαμπουάν με φυτικά εκχυλίσματα/έλαια 300ml 1.29€/τμχ

Cien Σαπούνι Μασσαλίας 4x125g 1.39€/τμχ

Siempre Πάνες ακράτειας Μ No.2 14 τεμ. 6.79€/τμχ

Lupilu Πάνες Mini 42 τεμ. 4.99€/τμχ

Lupilu Μωρομάντηλα 80 τεμ. 1.15€/τμχ

Lupilu Παιδικό σαμπουάν φυσικό εκχύλισμα χαμομηλιού 750ml 1.99€/τμχ

Bellosan Πλήρης ζωοτροφή για σκύλους 1250g 1.49€/τμχ

Πλήρης τροφή για γάτες 415g 0.59€/τμχ

Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70% 1kg 0.94€/τμχ



Μασούτης

Σπάλα Χοιρινή Με Οστό Ελληνική Νωπή

Αμβροσιάδης Κοτόπουλο Ελληνικό Νωπό

MrGrand Πάριζα Για Τοστ

MrGrand Αρακάς 1kg.

MrGrand Φασολάκια Πλατιά 1000γρ.

MrGrand Παγκάσιος Φιλέτο 850γρ.

Μεβγάλ Φρέσκο Γάλα Πλήρες 3,5% Λιπαρά 1lt.

Μεβγάλ Φρέσκο Γάλα Ελαφρύ 1,5% Λιπαρά 1lt.

Μεβγάλ Γιαούρτι Αγελάδος 2% Λιπαρά 200γρ. 2+1Δώρο

Μεβγάλ Γιαούρτι Αγελάδος 3,85% Λιπαρά 200γρ. 2+1Δώρο

Μινέρβα Φαστ Μαργαρίνη 250γρ.

Ένωση Καστοριάς Φέτα ΠΟΠ

Grande Gouda Ολλανδίας 48% Λιπαρά

Κολιός Παραδοσιακό Ημίσκληρο Τυρί Light Για Τοστ

Κατσέλης Ψωμί Διπλοζυμωτό Σταρένιο Προζυμένιο Σε Φέτες 500γρ.

MrGrand Αυγά Μεσαία 10x53-63γρ.

MrGrand Αυγά Φρέσκα Αχυρώνα Μεσαία 12x53γρ.

Παπαδοπούλου Φρυγανιές Σταρένιες 510γρ. 3+1Δώρο

Παπαδοπούλου Γεύση2 Ψωμί Τοστ Σίτου 700γρ.

MrGrand Ελληνικός Καφές Πράσινος 192γρ.

MrGrand Καφές Φίλτρου 250γρ.

Jacobs Gold Καφές Στιγμιαίος 95γρ.

MrGrand Κακάο 125γρ.

MrGrand Νιφάδες Βρώμης Classic 500γρ.

MrGrand Γάλα Συμπυκνωμένο 7,5% 170γρ.

Nutricia Almiron Growing Up 2+ Παιδικό Γάλα 1lt.

Μασούτης Από Τον Τόπο Μας Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 1kg.

MrGrand Σπαγγέτι Ν6 500γρ.

Μασούτης Από Τον Τόπο Μας Ρύζι Νυχάκι Χαλάστρας 1kg.

Ωμέγα Special Φακές Ψιλές 500γρ.

MrGrand Ελαιόλαδο Extra Παρθένο 1lt.

MrGrand Ηλιέλαιο 1lt.

Sugartia Ζάχαρη Λευκή Κρυσταλλική 1kg.

Onstevia Επιτραπέζιο Γλυκαντικό Με 50% Χαμηλότερες Θερμίδες 800γρ. + 200γρ. Δώρο

Μασούτης Από Τον Τόπο Μας Τοματοχυμός 500γρ.

MrGrand Σκυλοτροφή Μοσχάρι 1250γρ.

MrGrand Σκυλοτροφή Κοτόπουλο/ Γαλοπούλα 1250γρ.

MrGrand Σκυλοτροφή Κυνήγι 1250γρ.

MrGrand Γατοτροφή Μοσχάρι/Κοτόπουλο 405γρ.

MrGrand Γατοτροφή Τόνος/Σολωμός 405γρ.

MrGrand Γατοτροφή Αρνί/Συκώτι 405γρ.

Nutricia Φαρίν Λακτέ 6+Μηνών 250γρ.

MrGrand Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1lt.

Babylino Sensitive Πάνες No3 (4-9kg.) Value Pack 56τεμ.

Babylino Sensitive Πάνες No4 (8-13kg.) Value Pack 50τεμ.

Babylino Sensitive Πάνες No4+ (10-15kg.) Value Pack 46τεμ.

Babylino Sensitive Πάνες No5 (11-16kg.) Value Pack 44τεμ.

MrGrand Πάνες Ακράτειας Medium No2 15τεμ.

MrGrand Χαρτί Υγείας Blue White 3Φύλλων 920γρ. 10τεμ.

MrGrand Χαρτί Κουζίνας 2Φύλλων 650γρ.

Every Day Hyperdry Σερβιέτες Ultra Plus Normal Economy 18τεμ.

Every Day Hyperdry Σερβιέτες Ultra Plus Super Economy 18τεμ.

Every Day Hyperdry Σερβιέτες Ultra Plus Maxi Night Economy 18τεμ.

Septona Calm N' Care Μωρομάντηλα Χαμομήλι 80τεμ. 2+1Δώρο

Essex Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων Σκόνη Multi 50mez. 2,400kg.

MrGrand Υγρό Πιάτων Λεμόνι 500ml.

MrGrand Υγρό Πιάτων Πορτοκάλι 500ml.

MrGrand Υγρό Καθαρισμού Άγρια Λουλούδια 2lt.

MrGrand Υγρό Καθαρισμού Άνθη Άνοιξης 2lt.

Colgate Οδοντόκρεμα Triple Action 75ml. 1+1Δώρο

MrGrand Gel Καθαρισμού Χεριών Αντισηπτική Δράση 500ml.

Septona Calm N' Care Βρεφικό Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Βάλσαμο & Αλόη 500ml.

MrGrand Σαπούνι Γάλα Αμυγδάλου 125γρ.

MrGrand Σαπούνι Βιολέτα 125γρ.

Παπουτσάνης Karavaki Σαμπουάν Λάμψη & Ζωντάνια 600ml.

πηγή ethnos.gr